Рижская дума придумала, как сэкономить 6,2 млн евро на охране детских садов - последует волна увольнений

Как пояснила Плацинска, после оценки действующей системы охраны был сделан вывод, что сохранять ее в прежнем виде экономически и организационно нецелесообразно, если основные функции можно передать внешнему поставщику технической охраны. В самоуправлении подчеркивают, что речь идет о реорганизации хозяйственной деятельности учреждений и изменении модели обеспечения безопасности, а не об оценке профессиональных качеств работников.