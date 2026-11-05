Рижская дума придумала, как сэкономить 6,2 млн евро на охране детских садов - последует волна увольнений
В детских садах Риги исчезнут должности смотрителей зданий - вместо них за безопасностью будут следить сигнализация и мобильные группы охраны. Самоуправление рассчитывает экономить 6,2 миллиона евро ежегодно, однако на увольнение работников уже предусмотрено почти 2 миллиона евро.
Как сообщила координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижской думы Синтия Плацинска, в детских садах столицы будет введена так называемая техническая охрана. Вместо работников, которые сейчас следят за зданиями, самоуправление намерено закупать услуги сторонней охранной компании. Безопасность дошкольных учреждений будут обеспечивать с помощью технических средств: сигнализацию подключат к центру управления охранной компании, а при необходимости на место будут выезжать мобильные группы реагирования.
По мнению руководства самоуправления, такая система позволит сохранить безопасность учреждений и одновременно существенно сократить административно-хозяйственные расходы. Ожидается, что с 2027 года экономия составит 6,2 миллиона евро в год.
Планируемые изменения уже обсуждались с руководителями детских садов. По утверждению самоуправления, они поддержали новую модель и подтвердили готовность обеспечивать высокий уровень безопасности детей в изменившихся условиях работы.
В каждом дошкольном учреждении назначат ответственного сотрудника, который будет координировать взаимодействие с охранной компанией и при необходимости обеспечивать прибытие на объект.
Как пояснила Плацинска, после оценки действующей системы охраны был сделан вывод, что сохранять ее в прежнем виде экономически и организационно нецелесообразно, если основные функции можно передать внешнему поставщику технической охраны. В самоуправлении подчеркивают, что речь идет о реорганизации хозяйственной деятельности учреждений и изменении модели обеспечения безопасности, а не об оценке профессиональных качеств работников.
Сейчас фонд оплаты труда смотрителей зданий составляет 7,3 миллиона евро в год. При этом услуги технической охраны обойдутся примерно в 300 000 евро ежегодно. Еще 800 000 евро в год планируется направить на повышение зарплат заведующих хозяйственной частью с учетом дополнительных обязанностей. Таким образом, прогнозируемая экономия с 2027 года составит 6,2 миллиона евро в год.
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В нынешнем году сэкономить средства не удастся: переход на новую систему потребует времени, а прекращение трудовых отношений с работниками повлечет дополнительные расходы. Предварительно на эти цели предусмотрено 1,9 миллиона евро, в том числе на выходные пособия и компенсации за неиспользованный отпуск. Фактическая сумма будет зависеть от индивидуальных обстоятельств увольнения каждого сотрудника.
Планируется, что должности смотрителей зданий исключат из штатных расписаний дошкольных учреждений с 22 декабря этого года. Однако в каждом конкретном детском саду это произойдет только после фактического начала работы технической охраны и обеспечения непрерывности всех необходимых функций. Трудовые отношения с сотрудниками будут прекращать в индивидуальном порядке.
Через три месяца после внедрения новой системы самоуправление намерено оценить качество охранных услуг, обработку сигналов тревоги, время реагирования и реальный финансовый эффект.