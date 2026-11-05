Пятница в Латвии будет солнечной, но не обойдется без сильного ветра

В пятницу, 6 ноября, осадков в Латвии не ожидается. Во многих районах будет светить солнце, лишь временами его будут закрывать облака. Немного более облачная погода сохранится на западном побережье Курземе и на крайнем востоке страны. Утром на побережье еще будет ветрено, но в течение дня ветер ослабеет. Температура воздуха составит от +4 градусов на востоке до +9 градусов на побережье.