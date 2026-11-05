Пятница в Латвии будет солнечной, но не обойдется без сильного ветра
В пятницу, 6 ноября, погода в Латвии порадует солнечными прояснениями, однако утро выдастся довольно ветреным. Местами порывы ветра достигнут 17 м/с, а температура воздуха не поднимется выше +9 градусов.
В ночь на пятницу в Латвии ожидается переменная облачность, местами, преимущественно в центральных и восточных районах страны, возможны небольшие осадки. На большей части территории будет дуть слабый или умеренный северо-западный и северный ветер, однако на побережье его порывы достигнут 15-18 м/с. Температура воздуха опустится до 0...+4 градусов, на побережье будет теплее - до +4...+8 градусов.
В Риге ночью возможен небольшой кратковременный дождь, временами облака будут рассеиваться. Ожидается порывистый северо-западный ветер до 15-17 м/с. Температура воздуха составит +5...+7 градусов.
В пятницу, 6 ноября, осадков в Латвии не ожидается. Во многих районах будет светить солнце, лишь временами его будут закрывать облака. Немного более облачная погода сохранится на западном побережье Курземе и на крайнем востоке страны. Утром на побережье еще будет ветрено, но в течение дня ветер ослабеет. Температура воздуха составит от +4 градусов на востоке до +9 градусов на побережье.
В Риге пятница будет преимущественно солнечной и без осадков. Утром порывы северо-западного ветра еще будут достигать 15-17 м/с, однако днем ослабеют до 14 м/с. Воздух прогреется до +7...+8 градусов.