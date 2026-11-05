Лекарство стоит 510 000 евро в год: 3-летней Оливии из Латвии не хватает денег на жизненно важное лечение

Как выяснил mammamuntetiem.lv в разговоре с матерью Оливии, узнав о диагнозе дочери и о том, что единственное лекарство для ее лечения доступно только в США, она написала во все возможные инстанции, даже президенту Латвии, но все ответы доходили до Министерства здравоохранения, откуда она не получила никакой помощи. В тот момент, когда Карина поняла, сколько будет стоить поддержание жизни дочери, она также осознала, что единственный выход — это пожетвования.