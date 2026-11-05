Лекарство стоит 510 000 евро в год: 3-летней Оливии из Латвии не хватает денег на жизненно важное лечение
Трехлетней Оливии из Латвии поставили диагноз, который постепенно лишает детей способности ходить, видеть и контролировать собственное тело. На лечение уже собрали 220 000 евро, но из-за подорожания лекарства семье срочно не хватает еще 35 000 евро.
В сентябре благотворительная организация Ziedot.lv обратилась к жителям Латвии с просьбой помочь трехлетней Оливии Русецкой. История девочки нашла отклик у многих людей, и за это время удалось собрать внушительную сумму. Однако после получения уточненной информации от производителя лекарств выяснилось, что стоимость препарата оказалась на 15 000 евро выше первоначальных расчетов.
Первую дозу лекарства уже заказали, но для начала лечения необходимо собрать еще 35 000 евро, сообщили в Ziedot.lv.
Болезнь постепенно отнимает у ребенка способность двигаться и видеть
В конце июля Оливии диагностировали нейрональный цероидный липофусциноз 2-го типа (CLN2) - редкое прогрессирующее генетическое заболевание. Оно постепенно поражает нервную систему, лишая ребенка двигательных, зрительных и других жизненно важных функций. Прогноз врачей для семьи оказался крайне тяжелым.
Обычно примерно в возрасте четырех-пяти лет дети с таким диагнозом начинают терять уже приобретенные навыки. Около шести лет значительно ухудшаются двигательные способности, а приступы эпилепсии становится сложно контролировать. В возрасте шести-семи лет может наступить слепота.
Без специального лечения ожидаемая продолжительность жизни детей с таким диагнозом составляет около десяти лет.
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Как выяснил mammamuntetiem.lv в разговоре с матерью Оливии, узнав о диагнозе дочери и о том, что единственное лекарство для ее лечения доступно только в США, она написала во все возможные инстанции, даже президенту Латвии, но все ответы доходили до Министерства здравоохранения, откуда она не получила никакой помощи. В тот момент, когда Карина поняла, сколько будет стоить поддержание жизни дочери, она также осознала, что единственный выход — это пожетвования.
Лечение стоит более полумиллиона евро в год
Замедлить прогрессирование заболевания позволяет препарат Brineura. Однако терапию чрезвычайно важно начать как можно раньше, пока болезнь не успела вызвать необратимые повреждения нервной системы.
По уточненным данным производителя, стоимость лекарства составляет около 510 000 евро в год. Для начала лечения необходимо обеспечить запас препарата как минимум на шесть месяцев, что обойдется в 255 000 евро.
Национальная служба здравоохранения Латвии выделила Оливии индивидуальную компенсацию на приобретение лекарств в размере 30 000 евро. Однако она покрывает лишь небольшую часть необходимых расходов.
Таким образом, возможность получить жизненно важное лечение по-прежнему во многом зависит от помощи общества.
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