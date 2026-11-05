Латвия готова платить за съемки иностранных фильмов - Warner Bros. и Disney уже планируют здесь новые проекты

"Международное признание фильмов, снятых в Латвии, - от наград в Венеции и Каннах до премьеры в Торонто - подтверждает способность наших кинематографистов реализовывать проекты мирового уровня. Каждый международный проект, снимаемый в Латвии, обеспечивает работой наших специалистов, создает заказы для местных предприятий и вносит вклад в экономику страны. Новый конкурс поддержки дает возможность привлечь новые международные проекты и инвестиции, опираясь на накопленный опыт и полученное международное признание. Наша цель - сделать так, чтобы Латвия все чаще становилась первым выбором международных продюсеров", - подчеркивает директор LIAA Иева Ягере.