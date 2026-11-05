Латвия готова платить за съемки иностранных фильмов - Warner Bros. и Disney уже планируют здесь новые проекты
Латвия продолжает привлекать зарубежные кинопроекты и международные мероприятия, предлагая их организаторам государственную поддержку. В 2027 году на эти цели выделят 4,24 млн евро. Среди проектов, которые планируют реализовать в стране, - сериалы при участии Warner Bros. и Disney.
Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) с 25 ноября 2026 года по 11 января 2027 года будет принимать заявки на проекты в рамках пятого конкурсного отбора программы поддержки иностранных фильмов и крупных мероприятий. Для привлечения новых международных проектов в 2027 году предусмотрено 4,24 млн евро. Цель программы - содействовать притоку иностранных инвестиций, экспорту услуг и повышению международной узнаваемости Латвии.
"Международное признание фильмов, снятых в Латвии, - от наград в Венеции и Каннах до премьеры в Торонто - подтверждает способность наших кинематографистов реализовывать проекты мирового уровня. Каждый международный проект, снимаемый в Латвии, обеспечивает работой наших специалистов, создает заказы для местных предприятий и вносит вклад в экономику страны. Новый конкурс поддержки дает возможность привлечь новые международные проекты и инвестиции, опираясь на накопленный опыт и полученное международное признание. Наша цель - сделать так, чтобы Латвия все чаще становилась первым выбором международных продюсеров", - подчеркивает директор LIAA Иева Ягере.
Международные продюсеры планируют новые проекты в Латвии
В Латвии планируется реализовать несколько новых международных кинопроектов. Среди них - сериал "Last Call" компании Atlantique Productions, финансируемый Warner Bros. Discovery. А HBO Max обеспечит показ сериала на своей стриминговой платформе по всему миру.
Еще один проект - сериал режиссера Нины Вольфрум (Nina Wolfrum) "Westwell", который выпускает Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH при финансовой поддержке The Walt Disney Company GmbH.
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Услуги по организации съемок в Латвии для обоих проектов предоставит компания Nafta Films. Кроме того, на стадии разработки находятся несколько проектов, запланированных на 2027 год, с участием канадских режиссеров и продюсеров.
От Венеции до Канн и Торонто: международные успехи латвийского кино
Конкурентоспособность латвийских кинематографистов подтвердили и успехи 2026 года на крупнейших международных кинофестивалях.
Значительная часть фильма датского режиссера Майи эль-Туки "Неизвестная женщина" (Woman Unknown) была снята в Риге при участии латвийских партнеров. На Венецианском международном кинофестивале 2026 года картина получила главную награду - "Золотого льва", а исполнительница главной роли была удостоена Кубка Вольпи как лучшая актриса.
Фильм "Минотавр" (Minotaur), созданный в копродукции Франции, Германии и Латвии и преимущественно снятый в Риге, получил Гран-при 79-го Каннского кинофестиваля. Франция выбрала картину в качестве своего кандидата на премию американской киноакадемии "Оскар" в 2027 году в категории "Лучший международный фильм". Режиссер фильма - Андрей Звягинцев.
Фильм польского режиссера Яна Холубека "Дикий, дикий Восток" (Wild, Wild East) в сентябре 2026 года впервые был представлен зрителям на международном кинофестивале в Торонто в конкурсной программе Platform. Съемки в Латвии проходили в Кулдиге и Салацгриве. Историческая архитектура Кулдиги послужила аутентичными декорациями небольшого города. Съемочный этап в Латвии при поддержке LIAA обеспечила студия White Picture.
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Международные кинопроекты способствуют повышению узнаваемости Латвии и укрепляют ее позиции в мировой киноиндустрии. Они дают латвийским предприятиям возможность участвовать в международных производственных цепочках и развивать экспорт услуг.
Иностранные фильмы создают рабочие места и приносят экономике Латвии миллионы евро
Съемки иностранных фильмов обеспечивают работой не только специалистов киноиндустрии. Международные продюсеры пользуются услугами латвийских компаний в сфере транспорта, размещения, питания, строительства, аренды оборудования, охраны, постпродакшена и других областях. Это способствует занятости, росту оборота предприятий и экспорту услуг.
Схожий экономический эффект дают крупные международные мероприятия, которые привлекают в Латвию иностранных гостей и способствуют развитию туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, транспорта и индустрии организации мероприятий.
Результаты предыдущих конкурсов программы LIAA по поддержке иностранных фильмов подтверждают значение таких инвестиций. В 2025-2026 годах в рамках предыдущих отборов для 29 кинопроектов было одобрено софинансирование в размере 9,8 млн евро. Благодаря реализации проектов в рамках программы в государственный бюджет в виде налогов поступит более 7,4 млн евро.
Экономическая оценка программы показывает, что за три года ее реализация принесет экономике Латвии около 72 млн евро экспортных доходов. При этом каждый вложенный евро государственного финансирования обеспечит примерно трехкратную отдачу.
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На новые кинопроекты и крупные мероприятия выделено 4,24 млн евро
В рамках пятого конкурсного отбора на съемки иностранных фильмов и организацию крупных мероприятий в Латвии в 2027 году предусмотрено 4 243 642 евро.
Поддержка предназначена для съемок в Латвии иностранных художественных, анимационных и документальных фильмов, а также сериалов. Программа охватывает и международные культурные, спортивные, деловые и другие публичные мероприятия, имеющие существенное экономическое значение. Размер поддержки может достигать 30% от приемлемых расходов проекта.
Поддержка крупных мероприятий предусмотрена для проектов, способных привлечь не менее 5000 иностранных участников и посетителей, которые проведут как минимум две ночи в туристических местах размещения Латвии.
Прием заявок на участие в конкурсе начнется 25 ноября 2026 года и продлится до 11 января 2027 года.