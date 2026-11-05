Населению Латвии объяснили, почему дефицит газа предстоящей зимой стране не грозит
Латвия этой зимой без газа не останется, уверены в энергетической компании Elenger. По оценке компании, запасов в Инчукалнском подземном газохранилище и запланированных поставок хватит для надежного снабжения жителей и предприятий на протяжении всего отопительного сезона.
К зиме готовы
Elenger сообщает о том, что с ноября по март следующего года компания поставит в страны Балтии и Финляндию не менее пяти партий сжиженного природного газа (СПГ) общим объемом около 5 тераватт-часов (ТВт·ч). Первая из этих партий только что прибыла из США в порт Инкоо в Финляндии и пополнит запасы газа в Инчукалнском подземном газохранилище.
Еще две партии ожидаются в ноябре и декабре, а две – в первом квартале следующего года. Эти поставки помогут обеспечить надежное снабжение природным газом предприятий и жителей Финляндии и стран Балтии на протяжении всего отопительного сезона.
"Газоснабжение зимой строится на сочетании запасов в хранилище и регулярных поставок. Инчукалнское хранилище помогает покрывать пиковое потребление, а СПГ-терминалы и трубопроводные соединения позволяют поставлять дополнительные объемы в течение всего отопительного сезона. Учитывая имеющиеся запасы и запланированные поставки, мы считаем, что страны Балтии и Финляндия хорошо подготовлены к предстоящей зиме", – заявил исполнительный директор Elenger в Латвии Гинтс Браковскис.
Разные маршруты
В последние годы источники и маршруты поставок природного газа в страны Балтии и Финляндию стали более разнообразными.
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Исторически газоснабжение Латвии и Эстонии зимой в значительной мере обеспечивалось за счет газа, накопленного в Инчукалнском подземном газохранилище. Сейчас поставки обеспечивают также Клайпедский СПГ-терминал в Литве и СПГ-терминал Инкоо в Финляндии, а газопровод GIPL между Польшей и Литвой соединяет страны Балтии с остальной европейской газовой сетью.
Запасы нужно оценивать с учетом зимних поставок
По данным Министерства климата и энергетики, в середине октября в Инчукалнском подземном газохранилище находилось около 12 ТВт·ч природного газа, включая 1,8 ТВт·ч государственного резерва безопасности. Этот объем составлял около 72% мощности хранилища, забронированной на сезон 2026/2027 года. Однако сама по себе заполненность хранилища не отражает общую доступность природного газа в регионе, поскольку поставки продолжаются и во время отопительного сезона.
Это подтверждают и данные предыдущего отопительного сезона. За сезон из Инчукалнского подземного газохранилища было отобрано около 12,4 ТВт·ч природного газа, а за тот же период в него закачали около 4,5 ТВт·ч.
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