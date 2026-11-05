Населению Латвии объяснили, почему дефицит газа предстоящей зимой стране не грозит

Elenger сообщает о том, что с ноября по март следующего года компания поставит в страны Балтии и Финляндию не менее пяти партий сжиженного природного газа (СПГ) общим объемом около 5 тераватт-часов (ТВт·ч). Первая из этих партий только что прибыла из США в порт Инкоо в Финляндии и пополнит запасы газа в Инчукалнском подземном газохранилище.