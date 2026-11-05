В Европе новая волна сообщений о бомбах в самолетах: рейсы перенаправляют, в небо поднимают истребители
В четверг, 5 ноября, сразу несколько пассажирских самолетов в разных странах Европы получили сообщения об угрозе взрыва. Некоторым экипажам пришлось совершить незапланированные посадки, а для сопровождения отдельных рейсов военные поднимали истребители. Это уже вторая масштабная волна подобных угроз за последние три дня.
Самолет с 151 пассажиром посадили на военной базе во Франции
Одним из наиболее серьезных инцидентов стало происшествие с самолетом ирландской авиакомпании Aer Lingus, выполнявшим рейс EI402 из Дублина в Рим. После сообщения о возможной бомбе Airbus A320 изменил маршрут и направился на военную авиабазу Эвре в Нормандии, примерно в 100 километрах к западу от Парижа.
По данным сервиса Flightradar24, самолет приближался к Парижу, когда резко изменил направление и сделал несколько кругов, прежде чем отправиться к месту вынужденной посадки.
Как сообщил офис премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, самолет благополучно приземлился. На борту находились 151 пассажир и шесть членов экипажа, все они в безопасности. К проверке воздушного судна привлекли военных специалистов по обезвреживанию взрывчатки. Французские военно-воздушные силы также направили самолеты для сопровождения лайнера.
В Aer Lingus подтвердили, что решение об изменении маршрута было принято из соображений безопасности. Авиакомпания пообещала организовать дальнейшую перевозку пассажиров до Рима.
Истребители сопровождали самолет Finnair
Угрозу взрыва получил и самолет финской авиакомпании Finnair, следовавший из Хельсинки в Рим. Для его сопровождения были задействованы истребители итальянских военно-воздушных сил. Несмотря на тревогу, самолет благополучно приземлился в аэропорту Рима по расписанию.
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После посадки специалисты проверили воздушное судно, однако никаких взрывчатых веществ или подозрительных предметов не обнаружили, сообщает финская телерадиокомпания Yle.
Еще один рейс Finnair, выполнявшийся из Хельсинки в Вену оператором Jettime, также получил сообщение об угрозе взрыва. Самолет приземлился в австрийской столице в обычном режиме.
Три самолета Ryanair получили угрозы по пути в Болгарию
Сразу три рейса ирландского лоукостера Ryanair, направлявшиеся в Софию, оказались затронуты сообщениями о возможных взрывных устройствах.
Два самолета, вылетевшие из Копенгагена и Мадрида, благополучно приземлились в аэропорту Софии.
Третий рейс, следовавший из лондонского аэропорта Станстед, перенаправили в болгарский Пловдив. Самолет также совершил безопасную посадку.
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Информацию о происшествиях подтвердили представители болгарских властей и аэропортов.
Под угрозой оказались рейсы в Польшу, Бельгию и Чехию
Сообщения о бомбах поступили и в отношении самолетов других европейских авиакомпаний.
Рейс польской LOT из Варшавы в Брюссель благополучно приземлился в бельгийской столице. Проверка не выявила никаких опасных или подозрительных предметов.
Еще один самолет LOT, направлявшийся из Варшавы в Париж, остановили во время руления перед взлетом. Пассажиров пересадили на другой самолет, а первоначальный лайнер и багаж проверили.
Самолет Wizz Air, летевший из Милана в Варшаву, из-за угрозы взрыва был вынужден изменить маршрут и приземлиться в Вене.
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Кроме того, чешская полиция сообщила об угрозах в отношении четырех самолетов, направлявшихся в Прагу. В аэропорту имени Вацлава Гавела были задействованы дополнительные меры безопасности, а после посадки воздушные суда проверили специалисты. Взрывчатых веществ не обнаружили.
Подобные инциденты происходили и 3 ноября
Новая волна угроз последовала за серией происшествий во вторник, 3 ноября, когда сообщения о бомбах получили как минимум семь пассажирских самолетов и круизный лайнер.
В тот день в Польше временно приостанавливали работу аэропорта Варшава-Модлин после того, как туда перенаправили самолет LOT, летевший из лондонского Хитроу.
В Италии два истребителя Eurofighter сопровождали самолет Ryanair из Дублина до аэропорта Фьюмичино в Риме. Еще один рейс этой авиакомпании, прибывший из Лиссабона, также подвергся проверке.
В Испании экстренные службы проверяли самолет Ryanair, прилетевший из Манчестера в Мурсию. В Болгарии аналогичные меры предпринимались в отношении рейсов из Дублина и итальянского Бергамо.
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Все сообщения об угрозах, полученные 3 ноября, оказались ложными. В ходе проверок взрывчатых веществ не обнаружили.
Еще днем ранее, 2 ноября, самолет Wizz Air, направлявшийся из лондонского Лутона в Софию, пришлось перенаправить в Будапешт. В воздух поднялись венгерские истребители, которые сопровождали пассажирский лайнер до посадки.
Британские власти назвали сообщения об угрозах, поступившие ранее на этой неделе, злонамеренными ложными предупреждениями.