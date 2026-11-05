В Европе новая волна сообщений о бомбах в самолетах: рейсы перенаправляют, в небо поднимают истребители

Одним из наиболее серьезных инцидентов стало происшествие с самолетом ирландской авиакомпании Aer Lingus, выполнявшим рейс EI402 из Дублина в Рим. После сообщения о возможной бомбе Airbus A320 изменил маршрут и направился на военную авиабазу Эвре в Нормандии, примерно в 100 километрах к западу от Парижа.