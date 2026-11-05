ФОТО: набирает обороты строительство Riga Waterfront - работы идут сразу на пяти объектах

Согласно планам застройщика, бывшую электростанцию переоборудуют под общественное пространство. В здании предполагается разместить рестораны, магазины и места для встреч и отдыха. При реконструкции планируется сохранить историческое промышленное наследие объекта. Работы одновременно ведутся на четырех жилых объектах, каждый из которых находится на своей стадии строительства.