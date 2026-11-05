ФОТО: набирает обороты строительство Riga Waterfront - работы идут сразу на пяти объектах
В Риге продолжается реализация масштабного проекта Riga Waterfront, предусматривающего застройку территории на берегу Даугавы. Сейчас строительные работы одновременно ведутся на пяти объектах - в здании бывшей электростанции и четырех жилых комплексах. Застройщик сообщил, что за последние месяцы удалось продвинуться сразу на нескольких участках.
Одним из основных объектов проекта остается историческая электростанция The Powerhouse. На прилегающей территории проведены масштабные демонтажные работы, а само здание подготовлено к следующему этапу реконструкции.
Согласно планам застройщика, бывшую электростанцию переоборудуют под общественное пространство. В здании предполагается разместить рестораны, магазины и места для встреч и отдыха. При реконструкции планируется сохранить историческое промышленное наследие объекта. Работы одновременно ведутся на четырех жилых объектах, каждый из которых находится на своей стадии строительства.
В комплексе Courtyard Residences завершается возведение перегородок второго этажа и начаты работы по устройству перекрытия следующего этажа.
На участке Park Residences установлено более 900 свай, которые станут основанием будущего здания. Следующим этапом станет строительство конструкций подземного этажа.
На объекте Club Residences завершено устройство периметра строительного котлована. Строители готовятся приступить к возведению первых конструкций здания.
На территории Plaza Residences подготовлено основание для следующего этапа строительных работ.
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Riga Waterfront - долгосрочный градостроительный проект, предусматривающий преобразование территории на берегу Даугавы. Помимо жилых домов, здесь запланированы коммерческие помещения и общественные пространства.
По словам представителя Riga Waterfront, строительные работы постепенно переходят в более активную фазу. Сейчас часть объектов находится на этапе подготовки котлованов и фундаментов, тогда как на других уже возводятся надземные этажи.