В Финляндии капитана российского сухогруза отправили в тюрьму за повреждение подводных кабелей
Финский суд назначил реальные сроки заключения капитану сухогруза Fitburg Андрею Максименко, гражданину России, и боцману Вусалу Маджидову, гражданину Азербайджана. Их признали виновными в повреждении двух подводных кабелей между Финляндией и Эстонией.
Как сообщил окружной суд Хельсинки, действия моряков квалифицированы как "особо тяжкое повреждение имущества". Максименко проведет в заключении три года и шесть месяцев, Маджидов – два года и десять месяцев.
Fitburg следовал из Санкт-Петербурга в израильский порт Хайфа. В канун Нового года судно задержали по подозрению в том, что его якорь повредил телекоммуникационный кабель в Финском заливе.
По информации финских властей, сухогруз под флагом Сент-Винсента и Гренадин протащил якорь по дну на расстояние 130 километров. Поврежденный кабель принадлежит финской телекоммуникационной компании Elisa и проходит в исключительной экономической зоне Эстонии.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года в Европе стали связывать предполагаемые диверсии на подводной инфраструктуре с гибридной войной России против западных государств.
Так, в декабре 2024 года финские власти поднялись на борт нефтяного танкера Eagle S, относимого к российскому теневому флоту. Следствие полагало, что судно, протащив якорь по дну Балтийского моря, повредило электрические кабели и линии связи.
Однако в октябре следующего года финский суд прекратил рассмотрение дела: обвинение не смогло доказать, что повреждения были нанесены умышленно.
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