Отменить обязательную отработку и повысить зарплаты: молодые врачи выдвинули 5 требований будущему министру
Молодые врачи Латвии подготовили будущему министру здравоохранения пять конкретных требований. Среди них - отмена обязательной отработки после резидентуры, пересмотр зарплат медиков и реформа больниц. Кроме того, ассоциация требует готовить медицинскую систему к возможному военному конфликту.
Как сообщили в ассоциации агентству LETA, эти задачи сформулированы в связи с инициативой премьер-министра Андриса Кулбергса ("Объединенный список") подготовить для министров следующего правительства письма-поручения, в которых будут изложены приоритеты в каждом секторе. Ассоциация ссылается на исследование аналитического центра Providus и исследовательского центра SKDS. Согласно его результатам, жители назвали здравоохранение главным приоритетом для депутатов нового Сейма.
Руководитель Латвийской ассоциации молодых врачей (LJĀA) Рудольф Вилде подчеркивает, что будущий министр здравоохранения должен уметь прислушиваться к представителям отрасли, но при этом не поддаваться влиянию отдельных заинтересованных групп.
"В здравоохранении есть проблемы, для решения которых требуется дополнительное финансирование, и есть такие, для которых необходима политическая воля изменить укоренившийся в самой отрасли порядок", - отмечает Вилде.
Одной из пяти задач ассоциация называет продолжение реформы сети больниц при одновременном обеспечении доступной и качественной медицинской помощи населению. В LJĀA считают, что результаты реформы необходимо оценивать по доступности услуг и качеству лечения, а не только по количеству учреждений или достигнутой экономии средств. При пересмотре объема услуг, предоставляемых в больницах, жителям независимо от места проживания необходимо обеспечить понятные и практически доступные альтернативы. Одновременно следует укреплять первичную медицинскую помощь.
Еще одно требование - отменить обязательную отработку для врачей-резидентов и усовершенствовать подготовку молодых специалистов. По мнению ассоциации, необходимо продолжить уже начатые изменения в регулировании резидентуры, отказавшись от обязательной отработки и развивая механизмы привлечения молодых врачей, основанные на конкурентоспособной оплате труда, качественном обучении и хороших условиях работы.
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В вопросе зарплат ассоциация предлагает создать более прозрачную и справедливую систему оплаты труда медицинских работников. Помимо необходимого повышения заработков, следует устранить существующие уже длительное время значительные различия в оплате труда представителей медицинских профессий, обеспечив понятные и прозрачные принципы ее формирования.
Четвертая задача касается реформы управления клиническими университетскими больницами. LJĀA призывает совместно с социальными партнерами разработать нормативное регулирование для вступления в силу недавно принятого Закона о клинических университетских больницах, строго соблюдая принципы надлежащего управления. По мнению ассоциации, реформа должна укрепить способность больниц обеспечивать качественное лечение, образование и научную деятельность, а также гарантировать прозрачное управление самими учреждениями и возложенными на них функциями.
Пятая задача - укрепить готовность системы здравоохранения к кризисам и военным угрозам. В LJĀA подчеркивают, что здоровье является частью безопасности государства, а готовность системы здравоохранения - важной гарантией национальной безопасности.
Поэтому ассоциация призывает продолжить интеграцию гражданского и военного секторов, повысив готовность медицинской системы к чрезвычайным ситуациям, в том числе к военной угрозе для страны.
Во главе Министерства здравоохранения ассоциация хотела бы видеть человека, который хорошо знает отрасль, понимает ее сильные и слабые стороны, способен выявлять проблемы, которые можно решить непосредственно внутри системы, и находить практически осуществимые решения.