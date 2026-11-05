Отменить обязательную отработку и повысить зарплаты: молодые врачи выдвинули 5 требований будущему министру

Одной из пяти задач ассоциация называет продолжение реформы сети больниц при одновременном обеспечении доступной и качественной медицинской помощи населению. В LJĀA считают, что результаты реформы необходимо оценивать по доступности услуг и качеству лечения, а не только по количеству учреждений или достигнутой экономии средств. При пересмотре объема услуг, предоставляемых в больницах, жителям независимо от места проживания необходимо обеспечить понятные и практически доступные альтернативы. Одновременно следует укреплять первичную медицинскую помощь.