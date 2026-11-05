В Даугавпилсе мужчина ворвался в квартиру, распылил газ и напал на хозяина с ножом
В Даугавпилсе произошло жестокое ограбление: неизвестный проник в квартиру 69-летнего мужчины, распылил газ из баллончика, избил хозяина и угрожал ему ножом. Добычей нападавшего стали кольцо и наручные часы. Полиции удалось установить и задержать подозреваемого в тот же день.
Преступление произошло 27 октября 2026 года. По информации Государственной полиции, злоумышленник проник в квартиру мужчины 1957 года рождения, распылил газ из баллончика и причинил хозяину телесные повреждения. Затем, угрожая ножом, он похитил кольцо и наручные часы.
Сотрудники Южнолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции сразу приступили к расследованию и установили предполагаемого нападавшего.
В тот же день был задержан мужчина 1978 года рождения. Во время санкционированного обыска по месту его жительства полицейские обнаружили похищенные вещи.
Как выяснилось, задержанный уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и ранее был судим за аналогичные преступления. Сейчас он заключен под стражу.
Уголовный процесс начат по второй части статьи 176 Уголовного закона Латвии, предусматривающей ответственность в том числе за разбой, совершенный с проникновением в жилище. За такое преступление грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее, а также пробационный надзор на срок до трех лет.
Расследование продолжается. Полиция напоминает, что подозреваемый считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.