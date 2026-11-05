В Даугавпилсе мужчина ворвался в квартиру, распылил газ и напал на хозяина с ножом

Уголовный процесс начат по второй части статьи 176 Уголовного закона Латвии, предусматривающей ответственность в том числе за разбой, совершенный с проникновением в жилище. За такое преступление грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее, а также пробационный надзор на срок до трех лет.