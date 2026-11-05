Жилищный фонд Рижского самоуправления пополнят более 200 новых квартир. Кто сможет в них заселиться?
Фото: LETA
Так выглядит общий коридор в одном из социальных домов в Риге.
В Латвии

Жилищный фонд Рижского самоуправления пополнят более 200 новых квартир. Кто сможет в них заселиться?

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Otkrito.lv

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Предприятие Rīgas nami начинает проектирование нового жилого дома на улице Дзелзавас в Риге, в котором предусмотрено более 200 социальных квартир.

Новый социальный жилой дом на улице Дзелзавас пополнит жилищный фонд Рижского самоуправления, обеспечив более 200 новых, современных и энергоэффективных квартир для жителей, которым необходима помощь самоуправления в решении жилищных вопросов.

Планируется, что общая площадь здания составит около 10 000 квадратных метров. В нем предусмотрены квартиры площадью 30–45 квадратных метров, в каждой из которых будут отдельная кухонная зона и санузел. До 10% квартир планируется адаптировать для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В здании запланировано пять-шесть надземных этажей и один подземный, где для безопасности жителей также предусмотрено обустройство укрытия II категории. Новостройку спроектируют в соответствии с требованиями к зданиям с почти нулевым энергопотреблением.

Общие расходы на реализацию проекта запланированы в размере 15,38 миллиона евро, из которых до 10 миллионов евро предполагается привлечь из Европейского фонда регионального развития, а 5,38 миллиона евро в качестве софинансирования обеспечит Rīgas nami.

Ввод нового социального жилья в эксплуатацию запланирован на конец 2029 года.

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