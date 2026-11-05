Жилищный фонд Рижского самоуправления пополнят более 200 новых квартир. Кто сможет в них заселиться?

Планируется, что общая площадь здания составит около 10 000 квадратных метров. В нем предусмотрены квартиры площадью 30–45 квадратных метров, в каждой из которых будут отдельная кухонная зона и санузел. До 10% квартир планируется адаптировать для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.