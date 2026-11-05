Movember: зачем мужчины в ноябре отращивают усы и почему эта акция важна для Латвии

В этом году особое внимание уделяется мужской дружбе и взаимной поддержке. В Ирландии в ходе опроса, проведенного по заказу движения Movember, 28% мужчин признались, что в обществе по-прежнему существуют ожидания, согласно которым мужчины должны самостоятельно справляться с трудностями, не обращаясь за помощью. В то же время 69% опрошенных заявили, что чувствовали бы себя комфортно, поддерживая друга, который переживает трудный период. Это показывает, насколько важными могут быть даже простой разговор или вопрос о самочувствии.