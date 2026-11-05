Movember: зачем мужчины в ноябре отращивают усы и почему эта акция важна для Латвии
В ноябре мужчины по всему миру отращивают усы, но за этой необычной традицией скрывается серьезная цель. Movember напоминает о раке простаты, раке яичек и мужских самоубийствах. Почему эта кампания особенно важна для Латвии и как присоединиться к ней без усов?
Каждый ноябрь мужчины по всему миру начинают отращивать усы, однако цель этой традиции - не изменить внешность. Это часть международного движения Movember, которое привлекает внимание к физическому и эмоциональному здоровью мужчин. Международное движение Movember (русский вариант названия - Усабрь) напоминает, что забота о себе - не признак слабости, а ответственное отношение к собственной жизни. В центре внимания движения находятся три важнейшие проблемы: рак предстательной железы, рак яичек, а также психическое здоровье мужчин и предотвращение самоубийств.
Но почему символом этой инициативы стали именно усы, как можно принять в ней участие и почему эта кампания важна и для Латвии?
Почему именно усы?
Движение Movember зародилось в 2003 году в Австралии, когда группа друзей решила в ноябре отращивать усы, чтобы привлечь внимание к мужскому здоровью. Изначально эта, казалось бы, забавная идея постепенно превратилась в международное движение.
Усы стали легко узнаваемым символом и поводом для разговора. Увидев человека, который вдруг начал их отращивать, окружающие задаются вопросом - почему? Именно это любопытство помогает привлечь внимание к темам, о которых в повседневной жизни говорят слишком мало.
Основная идея движения проста: мужественность не означает, что мужчина обязан всегда быть сильным, молчать о своих проблемах или отказываться от помощи.
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Согласно традиционным правилам Movember, участники начинают ноябрь с гладко выбритым лицом и в течение 30 дней отращивают усы. В классическом испытании борода и эспаньолка не засчитываются - главным способом привлечь внимание должны быть именно усы. За ними также рекомендуется регулярно ухаживать.
Однако участие в движении не ограничивается только отращиванием растительности на лице. Присоединиться к нему может каждый независимо от пола - например, организуя мероприятия, участвуя в спортивных испытаниях, делая пожертвования или просто начиная разговор о мужском здоровье.
Что нового в Movember в 2026 году?
В этом году международная кампания проходит под лозунгом "Make a Growmitment". Это сочетание английских слов grow (расти, отращивать) и commitment (обязательство, приверженность).
Главный посыл кампании заключается не только в том, чтобы взять на себя обязательство заботиться о своем здоровье, но и привлечь к этому друзей и близких. Организаторы призывают мужчин поддерживать друг друга, говорить о своих трудностях и не бояться просить о помощи.
В этом году особое внимание уделяется мужской дружбе и взаимной поддержке. В Ирландии в ходе опроса, проведенного по заказу движения Movember, 28% мужчин признались, что в обществе по-прежнему существуют ожидания, согласно которым мужчины должны самостоятельно справляться с трудностями, не обращаясь за помощью. В то же время 69% опрошенных заявили, что чувствовали бы себя комфортно, поддерживая друга, который переживает трудный период. Это показывает, насколько важными могут быть даже простой разговор или вопрос о самочувствии.
В Австралии создали гигантские усы, которые видны даже из космоса
В этом году организаторы Movember решили привлечь внимание к мужскому здоровью особенно впечатляющим способом. В Австралии, неподалеку от города Брокен-Хилл, создали гигантские усы шириной 180 метров, получившие название Big Red Mo. Они настолько огромны, что их можно увидеть с орбиты. Организаторы кампании даже обратились к астронавтам Международной космической станции с просьбой сфотографировать необычную конструкцию.
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Однако у этой впечатляющей акции серьезная цель - напомнить о проблемах мужского здоровья и побудить мужчин своевременно обращаться за помощью. В Австралии мужчины в среднем живут примерно на четыре года меньше женщин, причем часть случаев преждевременной смерти можно предотвратить.
Почему мужское здоровье вызывает такую тревогу?
Хотя проблемы со здоровьем затрагивают представителей обоих полов, некоторые заболевания и факторы риска имеют особое значение именно для мужского здоровья. Среди основных причин преждевременной смерти и ухудшения здоровья - сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные опухоли, травмы, а также проблемы, связанные с употреблением алкоголя и других вызывающих зависимость веществ.
Движение Movember особо выделяет рак предстательной железы и рак яичек. Рак предстательной железы - одна из наиболее часто диагностируемых злокачественных опухолей у мужчин. Риск заболевания увеличивается с возрастом, а на ранней стадии болезнь может не вызывать никаких симптомов. Рак яичек, в свою очередь, чаще встречается у молодых мужчин. На возможную проблему могут указывать безболезненное образование, припухлость или изменения размера и формы яичка.
Специалисты подчеркивают, что при появлении подозрительных симптомов не следует откладывать визит к врачу. Своевременная диагностика во многих случаях существенно повышает шансы на успешное лечение.
Одна из важнейших тем Movember - психическое здоровье и предотвращение самоубийств. Депрессия и тревожность у мужчин не всегда проявляются так, как принято представлять. Помимо подавленного настроения и потери интереса к жизни, могут возникать раздражительность, гнев, нарушения сна, повышенное употребление алкоголя или стремление отгородиться от окружающих.
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Некоторые мужчины избегают разговоров об эмоциональных трудностях, поскольку считают, что должны самостоятельно справляться со всеми проблемами. Такое отношение могут усиливать укоренившиеся в обществе представления о том, что мужчина всегда должен быть сильным, а проявление эмоций является признаком слабости.
Движение Movember стремится изменить эти представления, напоминая, что просить о помощи нормально и ответственно.
Почему эта проблема актуальна и для Латвии?
Мужское здоровье является важной проблемой общественного здравоохранения и в Латвии. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин значительно ниже, чем женщин, а смертность в результате самоубийств среди мужчин выше.
Это означает, что послание Movember - не просто популярная за рубежом традиция. Это напоминание и латвийским мужчинам о необходимости уделять внимание своему здоровью, не откладывать профилактические обследования и своевременно обращаться за помощью.
Не менее важно и отношение окружающих. Иногда первым шагом может стать простой вопрос другу, коллеге или члену семьи: как ты на самом деле себя чувствуешь?
Как принять участие в Movember, если не хочется отращивать усы?
Организаторы Movember предлагают несколько способов присоединиться к движению, и отращивание усов - лишь один из них. Одна из самых популярных инициатив - "Move for Mental Health". В ее рамках участники берут на себя обязательство пройти или пробежать 60 километров в течение ноября. Это число выбрано не случайно. Согласно информации движения Movember, в мире каждый час около 60 мужчин умирают в результате самоубийства. Каждый километр символически напоминает об одной из этих потерянных жизней.
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Преодолеть это расстояние можно постепенно, в течение всего месяца. Также можно организовать благотворительное мероприятие, принять индивидуальный вызов или сделать пожертвование в поддержку инициатив, направленных на улучшение мужского здоровья.
И когда же наконец можно сбрить усы?
Традиционное испытание Movember длится 30 дней - с 1 по 30 ноября. Таким образом, если за месяц усы успели надоесть, избавиться от них без угрызений совести можно уже 1 декабря.
Однако главная идея кампании заключается в том, что забота о здоровье не должна заканчиваться вместе с ноябрем. Усы можно сбрить за одно утро, но привычка своевременно посещать врача, говорить о своих проблемах и интересоваться самочувствием близких должна сохраняться круглый год.
Ведь иногда один разговор может оказаться гораздо важнее, чем усы, которые отращивали целый месяц.