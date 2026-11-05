Michelin назвал лучшие рестораны Латвии на 2027 год: в список вошли 12 новых заведений
В Латвии представили новый ресторанный гид Michelin на 2027 год. В престижный международный список вошли 35 ресторанов, причем 12 заведений получили признание впервые.
Международный директор гида Michelin Гвендаль Пуленек отметил разнообразие ресторанов, вошедших в новое издание. Среди них заведения латышской, грузинской, японской и вьетнамской кухни, небольшие рестораны в регионах и элегантные заведения столицы.
"Мы рады приветствовать 12 новых ресторанов в гиде Michelin по Латвии на 2027 год. Особенно хочется отметить Baltā Kaza и Café Mimosa, получившие награду Bib Gourmand за отличное качество блюд и привлекательные цены", - заявил Пуленек.
Два рижских ресторана сохранили звезды Michelin
Самую престижную награду - одну звезду Michelin - на 2027 год сохранили два ресторана Риги:
- JOHN Chef's Hall;
- Max Cekot Kitchen.
Новых обладателей звезд Michelin в этом году в Латвии не появилось.
Два новых ресторана получили Bib Gourmand
Наградой Bib Gourmand отмечают заведения, предлагающие качественную еду по разумным ценам. В новом издании гида ее впервые получили два рижских ресторана - Baltā Kaza и Café Mimosa.
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Baltā Kaza находится в Старой Риге и предлагает современные интерпретации традиционных латышских блюд. Инспекторы Michelin особенно выделили медленно приготовленные говяжьи щеки и десерт из белого шоколада со сметаной. Положительную оценку получили также обслуживание и уютная терраса ресторана.
Café Mimosa, расположенное на окраине Тихого центра, известно завтраками и современными блюдами. Инспекторам запомнились свекольный бульон с лимоном, сметаной и чесноком, а также куриный шницель с расплавленной моцареллой и трюфельным майонезом.
Награду Bib Gourmand сохранили еще пять ресторанов: H.E. Vanadziņš в Цесисе, а также Milda, SMØR Bistro, Shōyu и Snatch в Риге.
Всего в Латвии теперь семь ресторанов с этой наградой.
Какие рестораны впервые вошли в Michelin?
В основную подборку Michelin на 2027 год включены 26 ресторанов, десять из которых попали туда впервые.
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Среди новичков - DUNA Taproom & Kitchen в Кулдиге, Faces в Юрмале, Vistiņas Karbonādes Steiki в Балтэзерсе, а также семь рижских заведений: GŌNGU, Kice, Madame-Mei, Maijas Brasērija, Sakhli, Shichirin и Shiyuzu.
В основной список также вошли уже отмеченные ранее рестораны: 3 Chefs, Akustika, B7, BABO, Chef's Corner Restaurant, Entresol, Kest, Le Dome, LOWINE, Māsa, MO, Pavāru māja, Riviera, Seasons, The Catch и Zoltners.
Четыре специальные награды Michelin
Помимо оценки ресторанов, Michelin вручил четыре индивидуальные награды работникам ресторанной индустрии.
Лучшим молодым шеф-поваром признан Дмитро Волошин из ресторана Māsa в Риге. В 2026 году он возглавил кухню этого заведения. До этого более десяти лет работал в ресторанах разных стран Европы. Инспекторы Michelin отметили его умение использовать местные продукты и по-новому интерпретировать традиционные латышские рецепты.
Награду за лучший сервис получил Максим Цекот из ресторана Kice в Риге. Заведение находится в том же переоборудованном складском здании, что и Max Cekot Kitchen, но отличается более непринужденной атмосферой. Инспекторы высоко оценили профессионализм персонала, внимательное отношение к посетителям и подробные объяснения блюд.
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Лучшим сомелье признан Юрис Семенов из ресторана Pavāru māja в Лигатне. Его винная карта преимущественно состоит из натуральных и биодинамических вин. Кроме того, он самостоятельно готовит фруктовые крепкие напитки из продуктов, выращенных в саду, и предлагает авторские безалкогольные напитки.
Награду за открытие года получила Веко Цухишвили из ресторана Sakhli в Риге. Инспекторы выделили гостеприимную атмосферу заведения и внимательность персонала, который помогает посетителям познакомиться с грузинской кухней. В меню представлены традиционные блюда, включая хинкали и десерт из вареной пшеницы с медом.
Латвийского шеф-повара пригласили в международный проект Michelin
Шеф-повар ресторана Pavāru māja в Лигатне Эрик Дрейбантс стал одним из участников новой международной платформы Michelin Mindful Voices. Проект объединяет шеф-поваров, владельцев гостиниц и виноделов, которые делятся своим опытом и подходами к работе.
Особенность кухни Дрейбантса - использование местных и сезонных продуктов. Команда ресторана регулярно собирает дикорастущие растения, использует урожай собственного сада и закупает продукты у фермеров Лигатне. На кухне придерживаются принципа максимально полного использования каждого ингредиента.
Какие гостиницы Латвии отмечены Michelin?
Помимо ресторанов, Michelin составляет отдельный рейтинг гостиниц. В нем отели получают не звезды, а специальные ключи Michelin.
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Среди отмеченных латвийских гостиниц - A22 Hotel, расположенный в бывшем здании посольства США в Риге, и Dome Hotel & Spa в Старой Риге. Оба получили по одному ключу Michelin.
Полный список ресторанов Латвии на 2027 год опубликован на официальном сайте guide.michelin.com и доступен в бесплатном приложении Michelin Guide. Рестораны для включения в гид выбирают независимые инспекторы, которые посещают заведения анонимно и оценивают качество кухни.