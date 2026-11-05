Michelin назвал лучшие рестораны Латвии на 2027 год: в список вошли 12 новых заведений

Лучшим молодым шеф-поваром признан Дмитро Волошин из ресторана Māsa в Риге. В 2026 году он возглавил кухню этого заведения. До этого более десяти лет работал в ресторанах разных стран Европы. Инспекторы Michelin отметили его умение использовать местные продукты и по-новому интерпретировать традиционные латышские рецепты.