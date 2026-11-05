Денег все меньше: исследование показало, что жители Латвии теряют уверенность в завтрашнем дне
С ростом стоимости жизни снижается уверенность жителей стран Балтии в своей способности покрыть непредвиденные расходы. В Латвии и Эстонии к неожиданным тратам не готова почти половина населения – соответственно 44% и 48% опрошенных, тогда как в Литве такую неуверенность испытывает почти каждый третий, или 28%.
Ненадежное положение
Проведенный банком Citadele в октябре опрос показывает, что в Латвии этот показатель с июля вырос на шесть процентных пунктов. Каждый четвертый уже оценивает свое положение как ненадежное, а каждый пятый испытывает выраженную неуверенность в достаточности финансовых резервов на непредвиденные случаи.
Особенно резко выросла неуверенность среди молодежи – в способности покрыть неожиданные расходы сомневается более половины опрошенных по сравнению с 39% в июле. Похожая тенденция наблюдается и среди женщин: этот показатель вырос на пять процентных пунктов, достигнув 47%.
Соответственно сокращается и доля жителей, уверенных в достаточности своих накоплений: с июля она снизилась с 33% до 29%. Резко уменьшилась и доля уверенных в своих сбережениях пожилых людей – еще в июле достаточно уверенно себя чувствовали 34%, а к октябрю этот показатель снизился на девять процентных пунктов.
Полную уверенность в способности покрыть неожиданные расходы по-прежнему испытывают лишь 5% населения, а 27% жителей оценивают ее как среднюю.
В Литве больше всего оптимизма, в Эстонии растут сомнения
Ситуация в соседних странах показывает, что уверенность жителей Балтии в своих финансовых резервах различается.
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Наиболее оптимистично настроены жители Литвы, хотя доля уверенных в способности покрыть неожиданные расходы сократилась с 48% в июле до 41% в октябре. При этом доля неуверенных выросла на восемь процентных пунктов, и осенью сомнения в достаточности своей финансовой подушки безопасности выразили уже 28% опрошенных. Сохранению относительно высокой уверенности в соседней стране способствовала начатая весной частичная выплата накоплений второго пенсионного уровня.
Самая низкая уверенность в способности покрыть неожиданные расходы по-прежнему наблюдается в Эстонии. Уже в июле почти половина, или 45% жителей Эстонии, не чувствовали себя финансово подготовленными к неожиданным тратам, а с наступлением осени этот показатель вырос до 48%.
Ранее Otkrito.lv писал о том, в каких случаях латвийские банки могут потребовать объяснений, откуда взялись деньги на счете.