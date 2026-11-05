Денег все меньше: исследование показало, что жители Латвии теряют уверенность в завтрашнем дне

Соответственно сокращается и доля жителей, уверенных в достаточности своих накоплений: с июля она снизилась с 33% до 29%. Резко уменьшилась и доля уверенных в своих сбережениях пожилых людей – еще в июле достаточно уверенно себя чувствовали 34%, а к октябрю этот показатель снизился на девять процентных пунктов.