В лесах под Ригой нашли закопанные бочки с десятками кг наркотиков: задержана международная преступная группа
Государственная полиция Латвии задержала в Риге, Юрмале и окрестностях столицы преступную группу, состоявшую из граждан Латвии и Литвы. Ее участники прятали десятки килограммов наркотиков в закопанных в лесу бочках, а некоторые координировали незаконную деятельность прямо из тюрьмы. Во время масштабной операции трое подозреваемых попытались скрыться от полиции.
Расследование незаконного оборота наркотиков в составе организованной группы полиция начала 14 октября. В результате оперативных мероприятий и специальных следственных действий удалось установить восемь человек, связанных с преступлением.
21 октября полицейские провели масштабную операцию, в ходе которой задержали шесть человек. Трое из них попытались сбежать, однако скрыться им не удалось.
Еще двое участников группировки, граждане Латвии, к тому моменту уже находились в заключении за другие преступления. Несмотря на это, они продолжали координировать незаконную деятельность, используя запрещенные средства связи.
Десятки килограммов наркотиков спрятали в лесу
В ходе расследования полиция провела десять обысков: шесть по местам жительства подозреваемых, три в автомобилях и один в тюрьме. Кроме того, правоохранители обследовали лесные массивы.
В общей сложности были обнаружены около 36 килограммов различных наркотических и других контролируемых веществ, включая амфетамин, марихуану, кокаин, гашиш, таблетки Subutex, Quetiapine Accord, клоназепам и MDMA. Также изъяты 34 устройства, содержащие психоактивное вещество THC, которое присутствует в конопле. Большую часть веществ полицейские нашли в бочках, закопанных в лесу.
По данным Государственной полиции, в Рижском регионе это первый случай обнаружения столь крупной партии наркотиков, спрятанной в лесном массиве.
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Правоохранители отмечают, что обычно наркоторговцы устраивают небольшие тайники, которые в том числе используются как места передачи наркотиков покупателям.
Во время обысков также конфисковали 17 мобильных телефонов, три из которых находились в местах заключения, один планшет и поддельные документы, удостоверяющие личность. Кроме того, полицейские обнаружили 5490 евро наличными, которые, предположительно, были получены преступным путем.
Среди задержанных оказались разыскиваемые преступники
По информации полиции, среди шести задержанных - четверо граждан Литвы и двое граждан Латвии. Установлено, что фигуранты дела родились в период с 1971 по 2003 год. По имеющимся у полиции сведениям, задержанные не имели официальной работы в Латвии.
Двое литовцев на момент задержания находились в розыске за преступления, совершенные в Литве. Причем один из них был объявлен в международный розыск именно за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
Один из задержанных граждан Латвии с 28 августа этого года находился в розыске за действия сексуального характера в отношении лица младше 16 лет, а также за кражу. Мужчину передали для отбывания назначенного ему наказания.
Другой задержанный гражданин Латвии лишь весной этого года освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичное преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.
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23 октября суд избрал для пятерых фигурантов уголовного процесса - четырех граждан Литвы и одного гражданина Латвии - самую строгую меру пресечения, заключение под стражу.
Операция попала на видео
Первые сообщения о задержании этой преступной группы появились еще в конце октября. Тогда в социальных сетях распространилось видео, снятое молодой женщиной. На записи были слышны звуки, напоминающие выстрелы, и видны несколько полицейских автомобилей.
В то время полиция подтвердила, что в Рижском регионе задержаны несколько человек в связи с незаконным оборотом наркотиков, однако подробностей не раскрыла.
Расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления и проверяют возможную причастность к нему других лиц.