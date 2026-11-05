Кто-то обнимает, а кто-то оскорбляет: канадские военные рассказали о настроениях в Латгале
Около 2000 канадских военных впервые разместились на востоке Латвии - всего в нескольких десятках километров от границ России и Беларуси. Вместе с итальянскими союзниками они отрабатывают захват зданий, а неподалеку от военных учений замечают неизвестные беспилотники.
Как сообщает канадский телеканал CTV News, неподалеку от Даугавпилса, примерно в 50 километрах от российской границы и в 30 километрах от белорусской, канадские и итальянские военнослужащие провели боевые учения в заброшенном здании советской школы.
Во время учений солдаты тренировались захватывать и обследовать здание, перемещаясь между этажами и имитируя боевые условия. Как отметил один из военнослужащих канадских вооруженных сил, подобные операции в реальных боевых действиях чрезвычайно опасны.
"В настоящей боевой ситуации такой захват здания был бы связан с большим количеством раненых и необходимостью их эвакуации. Это одна из самых опасных операций, которые мы можем проводить в боевых условиях", - пояснил он.
Канада уже почти десять лет возглавляет многонациональную миссию НАТО в Латвии, однако на этой неделе произошло важное событие - впервые вся бригада, в составе которой находится около 2000 канадских военнослужащих, размещена вблизи восточной границы Латвии. Это происходит в то время, когда ситуация с безопасностью в Восточной Европе по-прежнему остается напряженной.
Не все местные жители приветствуют военнослужащих НАТО
Журналисты CTV News, находившиеся вместе с военнослужащими НАТО в окрестностях Даугавпилса, сообщают, что отношение местных жителей к военному присутствию союзников неоднозначное. В Даугавпилсе почти половина населения - этнические русские, а в регионе существуют различные политические взгляды.
Один из лейтенантов канадских вооруженных сил рассказал, что военные сталкивались как с дружелюбным приемом, так и с враждебным отношением.
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"Некоторые люди воспринимают наше присутствие более позитивно, чем другие. Были те, кто выкрикивал нам оскорбления, но были и те, кто встречал нас с распростертыми объятиями", - рассказал офицер.
Из соображений безопасности CTV News не раскрывает имена военнослужащих, у которых брали интервью.
В приграничном регионе замечены и подозрительные дроны
Канадские военнослужащие также уделяют повышенное внимание активности беспилотников на востоке Латвии. Один из офицеров рассказал, что вблизи учебных территорий НАТО регулярно замечают дроны, происхождение которых не всегда понятно.
"Иногда это гражданские дроны, в других случаях они могут быть военными. Порой они пролетают прямо над нами и фотографируют, меняя высоту полета - то опускаются ниже, то поднимаются выше", - пояснил лейтенант.
Он отметил, что подобные ситуации стали частью повседневных вызовов в сфере безопасности в регионе.
В настоящее время в Латвии находится крупнейший контингент канадских вооруженных сил за рубежом. Размещение бригады НАТО на востоке страны является частью усилий союзников, направленных на демонстрацию военной готовности и сдерживание возможной агрессии. Как подчеркивают канадские военнослужащие, интенсивные учения имеют важное значение для того, чтобы подразделения союзников могли взаимодействовать и эффективно реагировать на возможные угрозы.