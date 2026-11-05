Кто-то обнимает, а кто-то оскорбляет: канадские военные рассказали о настроениях в Латгале

Канада уже почти десять лет возглавляет многонациональную миссию НАТО в Латвии, однако на этой неделе произошло важное событие - впервые вся бригада, в составе которой находится около 2000 канадских военнослужащих, размещена вблизи восточной границы Латвии. Это происходит в то время, когда ситуация с безопасностью в Восточной Европе по-прежнему остается напряженной.