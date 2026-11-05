Рига застряла в огромных пробках. Что происходит на дорогах?
В последние дни рижане жалуются на необычно большие утренние пробки, из-за которых привычная дорога на работу занимает гораздо больше времени. С чем это связано?
Что сейчас происходит на дорогах Риги?
Официального объяснения резкого увеличения утренних пробок во всем городе пока нет. Однако за последние дни Рижская дума сообщила о нескольких дорожных работах и перекрытиях, затронувших разные районы столицы.
Одно из наиболее заметных ограничений действует со 2 ноября на Каменном мосту, где началось обновление покрытия проезжей части и тротуаров. До 1 декабря движение будет ограничено на участке от набережной 11 Ноября до бульвара Узварас. Работы на трамвайных путях запланированы на ночные часы - с 00:30 до 04:35.
Одновременно до 1 декабря ограничено движение по бульвару Узварас на участке от улицы Бариню до улицы Слокас в направлении центра. Там также обновляют дорожное покрытие.
Проблемы есть и возле Вантового моста. Из-за реконструкции улицы Торня до 6 ноября закрыт съезд с моста в сторону площади Пилс. Кроме того, ограничено движение на участке площади Пилс от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Торня, а также на перекрестке площади Пилс и улицы Торня.
Продолжаются ремонтные работы и на набережной 11 Ноября, где строят велодорожку. С 6 по 16 ноября очередные ограничения будут действовать на участке от Вантового моста до Бишкапа гате, а также на пересечении Бишкапа гате с набережной.
Читайте продолжение после рекламы
Крупный пожар привел к перекрытию улицы Твайка
Еще одна серьезная проблема возникла на Саркандаугаве. Утром 2 ноября на улице Твайка, 4, произошел масштабный пожар в производственном здании. Из-за угрозы обрушения конструкций движение возле пострадавшего объекта закрыли как минимум на неделю.
Рижская дума предупредила, что перекрытие может привести к увеличению транспортного потока и пробкам на соседних улицах. Ограничения затронули и общественный транспорт: троллейбусы 3-го маршрута в направлении Кундзиньсалы и автобусы 49-го маршрута в направлении Даудерсалы временно курсируют только до остановки Саркандаугава.
Чтобы облегчить движение, с 3 ноября изменена организация движения на перекрестке улицы Тилта и дамбы Ганибу. Автомобилям разрешили проезд от железнодорожного переезда в направлении дамбы Ганибу, что позволяет объезжать закрытый участок улицы Твайка.
Ремонты идут и на других улицах
С 3 по 14 ноября движение ограничено на улице Даугавгривас между улицами Кулдигас и Уденс. Здесь обновляют дорожное покрытие.
Читайте продолжение после рекламы
До 13 ноября ночные ограничения действуют на улице Калнциема возле дома № 50, где ведутся работы на водопроводных и канализационных сетях.
Уже в пятницу, 6 ноября, начнутся новые работы возле Национального театра. С 22:00 пятницы до 06:00 понедельника, 9 ноября, движение ограничат на улице Кришьяня Валдемара между улицей Екаба и домом № 1. Причина - реконструкция трамвайных путей и замена железобетонных плит.
Еще одно длительное перекрытие начнется 9 ноября на улице Скайсткалнес. Из-за реконструкции напорного канализационного трубопровода движение в направлении улицы Баускас на участке от улицы Мукусалас до улицы Баускас будет закрыто до 9 апреля 2027 года.
С 9 ноября начнут перекрывать улицы из-за Дня Лачплесиса
Дополнительные ограничения связаны с мероприятиями 11 ноября, когда в Латвии отмечают День Лачплесиса. Рижская дума опубликовала подробную информацию о предстоящих перекрытиях, которые затронут как центр столицы, так и Агенскалнс.
С 20:00 9 ноября до 12:00 12 ноября движение в обоих направлениях закроют на улице Бариню, на участке от бульвара Узварас до разворотной площадки возле улицы Херманя. Здесь же запретят остановку и стоянку автомобилей. Ограничения связаны с проведением мероприятия Rīga, mūžības skartā.
Читайте продолжение после рекламы
В этот период изменятся маршруты автобусов № 4, 7, 8, 21, 25, 38, 39 и 55 в Агенскалнсе. В обоих направлениях будут закрыты остановки Агенскална тиргус и Эдуарда Смилгя иела на улице Бариню. Временные остановки оборудуют на улице Маза Нометню, приблизительно возле дома № 27.
11 ноября закроют набережную и ограничат движение из-за факельного шествия
11 ноября с 17:00 до полуночи для автомобилей будет полностью закрыта набережная 11 Ноября на участке между Вантовым и Каменным мостами.
На это время на улице Пилс от Полью гате до Домской площади, а также на участке Домской площади от улицы Пилс до улицы Екаба организуют двустороннее движение.
В 16:40 от Рижского Братского кладбища начнется традиционное факельное шествие. Его участники пройдут по улицам Вароню, Гауяс, Миера и Бривибас, затем по бульвару Бривибас, через площадь Бривибас и по улице Калькю до набережной 11 Ноября.
Во время шествия движение на этих улицах при необходимости будут ограничивать или полностью перекрывать.
Читайте продолжение после рекламы
Возможны и кратковременные перекрытия в других местах. С 08:30 до 10:15 ограничения могут вводиться на площади Гердера, с 12:30 до 13:30 - на площади Бривибас, а с 13:50 до 14:15 - на площади Пилс и прилегающих улицах.
Возле Рижского Братского кладбища с 10:30 до 12:00 и с 17:00 до 19:30 движение будут регулировать на перекрестках улиц Айзсаулес и Гауяс, а также проспекта Межа и улицы Вароню.
Где запретят парковаться?
Ограничения на остановку и стоянку автомобилей начнут действовать еще до 11 ноября.
С 08:00 9 ноября до 12:00 12 ноября парковка будет запрещена на улице Маза Нометню от улицы Ояра Вациетиса до улицы Коклес, а также на улице Херманя от улицы Ояра Вациетиса до улицы Бариню.
С 15:00 10 ноября до полуночи 11 ноября автомобили нельзя будет оставлять на параллельном проезде набережной 11 Ноября между Полью гате и Бишкапа гате.
Читайте продолжение после рекламы
Непосредственно 11 ноября запреты будут действовать также на следующих участках:
- С 06:00 до 15:00 - на правой стороне бульвара Зигфрида Анны Мейеровица от улицы Смилшу до улицы Кришьяня Валдемара.
- С 07:00 до 11:00 - на площади Гердера.
- С 12:00 до полуночи - на правой стороне набережной 11 Ноября от Даугавс гате до Вантового моста.
- С 06:00 до 19:30 - по обеим сторонам улицы Айзсаулес, на улице Вароню от улицы Айзсаулес до дома № 3А, а также на парковке возле Первого Лесного кладбища.
Рижская дума предупреждает, что автомобили, оставленные в зонах действия запрета, при необходимости будут перемещать в другие разрешенные для парковки места.
На 18 ноября запланированы еще более масштабные перекрытия
В связи с празднованием Дня провозглашения Латвийской Республики движение в центре Риги вновь ограничат.
С 20:00 16 ноября до 23:00 18 ноября запретят остановку и стоянку транспорта на набережной 11 Ноября между Каменным мостом и улицей Муйтас, а также на параллельном проезде.
Читайте продолжение после рекламы
Сама набережная будет закрыта для автомобилей со второй половины дня 17 ноября до вечера 18 ноября.
Ограничения затронут и Каменный мост. Во время генеральной репетиции военного парада 17 ноября его могут временно закрыть. А 18 ноября непосредственно во время парада движение автомобилей по мосту остановят примерно на один-два часа. При этом движение общественного транспорта будет сохранено.
Вантовый мост останется доступным для пешеходов, однако собираться на нем будет запрещено.
Дополнительные ограничения ожидаются и во время фестиваля света Staro Rīga, который пройдет с 15 по 18 ноября. Они затронут отдельные части города. Более подробную информацию о перекрытиях самоуправление обещало опубликовать дополнительно.
Рижская дума призывает водителей заранее планировать поездки, следить за временными дорожными знаками и указаниями регулировщиков. Информацию об изменениях в работе общественного транспорта можно найти на официальных каналах Rīgas satiksme, а сведения о дорожных работах - на сайте amdriga.lv/remontdarbu-saraksts.