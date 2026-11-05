Рига застряла в огромных пробках. Что происходит на дорогах?

Одно из наиболее заметных ограничений действует со 2 ноября на Каменном мосту, где началось обновление покрытия проезжей части и тротуаров. До 1 декабря движение будет ограничено на участке от набережной 11 Ноября до бульвара Узварас. Работы на трамвайных путях запланированы на ночные часы - с 00:30 до 04:35.