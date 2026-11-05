Фото: LETA
Игорь Клявиньш, Эйжения Алдермане и Виталий Орлов.
Игорь Клявиньш, Эйжения Алдермане и Виталий Орлов.
В Латвии

В Рижской думе сразу 13 новых депутатов: кто получил мандаты и чем будет заниматься

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В Рижской думе произошли масштабные кадровые перестановки. В четверг, 5 ноября, свои места в столичном самоуправлении заняли сразу 13 новых депутатов, сменивших коллег, избранных в Сейм 15-го созыва. Одновременно стало известно, в каких комитетах они будут работать и за какие сферы городской жизни отвечать.

Изменения в составе Рижской думы связаны с парламентскими выборами. После избрания в 15-й Сейм ряд столичных политиков сложили полномочия муниципальных депутатов, освободив места для следующих кандидатов из соответствующих избирательных списков.

На заседании 5 ноября дума утвердила 13 новых депутатов и распределила их по постоянным комитетам, которые занимаются городским бюджетом, транспортом, образованием, социальной помощью, жилищными вопросами и другими направлениями.

Кто стал новым депутатом Рижской думы

От партии "Прогрессивные" в думу вошел Игорь Клявиньш. Он будет работать в Комитете по жилищным вопросам и окружающей среде, а также в Комитете по социальным вопросам.

Партию "Латвия на первом месте" представляют сразу пять новых депутатов:

  • Виталий Орлов - Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежи, а также Комитет по социальным вопросам.
  • Леонид Логинов - Комитет по безопасности, порядку и предотвращению коррупции, а также Комитет по городскому пространству и мобильности.
  • Марис Рукс - Комитет по городскому пространству и мобильности и Комитет по социальным вопросам.
  • Карина Плауде - Комитет по финансам и административным вопросам, а также Комитет по городскому пространству и мобильности.
  • Марис Межалс - Комитет по безопасности, порядку и предотвращению коррупции и Комитет по городскому имуществу.

Еще семь депутатов представляют партию "Суверенная власть" и объединение "Младолатыши":

  • Эйжения Алдермане - Комитет по социальным вопросам и Комитет по безопасности, порядку и предотвращению коррупции.
  • Янис Лаува - Комитет по городскому имуществу и Комитет по городскому развитию.
  • Вадим Баранник - Комитет по городскому пространству и мобильности и Комитет по финансам и административным вопросам.
  • Нормундс Гростиньш - Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежи и Комитет по городскому развитию.
  • Анна Бондере - Комитет по жилищным вопросам и окружающей среде и Комитет по финансам и административным вопросам.
  • Наталья Лебедева - Комитет по социальным вопросам и Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежи.
  • Денис Горба - Комитет по городскому пространству и мобильности и Комитет по жилищным вопросам и окружающей среде.

Чем будут заниматься новые депутаты

Все 13 депутатов получили места сразу в двух постоянных комитетах. Именно на заседаниях комитетов предварительно рассматриваются многие вопросы, которые затем выносятся на голосование всей Рижской думы.

В частности, Комитет по городскому пространству и мобильности занимается вопросами транспортной инфраструктуры и организации передвижения по городу, а Комитет по жилищным вопросам и окружающей среде - жилищной политикой и экологическими вопросами. Комитет по социальным вопросам рассматривает вопросы социальной поддержки населения.

Темы

СеймПрогрессивныеЛатвияЭйжения АлдерманеЛатвия на первом местеСуверенная властьРижская дума

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