В Рижской думе сразу 13 новых депутатов: кто получил мандаты и чем будет заниматься
В Рижской думе произошли масштабные кадровые перестановки. В четверг, 5 ноября, свои места в столичном самоуправлении заняли сразу 13 новых депутатов, сменивших коллег, избранных в Сейм 15-го созыва. Одновременно стало известно, в каких комитетах они будут работать и за какие сферы городской жизни отвечать.
Изменения в составе Рижской думы связаны с парламентскими выборами. После избрания в 15-й Сейм ряд столичных политиков сложили полномочия муниципальных депутатов, освободив места для следующих кандидатов из соответствующих избирательных списков.
На заседании 5 ноября дума утвердила 13 новых депутатов и распределила их по постоянным комитетам, которые занимаются городским бюджетом, транспортом, образованием, социальной помощью, жилищными вопросами и другими направлениями.
Кто стал новым депутатом Рижской думы
От партии "Прогрессивные" в думу вошел Игорь Клявиньш. Он будет работать в Комитете по жилищным вопросам и окружающей среде, а также в Комитете по социальным вопросам.
Партию "Латвия на первом месте" представляют сразу пять новых депутатов:
- Виталий Орлов - Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежи, а также Комитет по социальным вопросам.
- Леонид Логинов - Комитет по безопасности, порядку и предотвращению коррупции, а также Комитет по городскому пространству и мобильности.
- Марис Рукс - Комитет по городскому пространству и мобильности и Комитет по социальным вопросам.
- Карина Плауде - Комитет по финансам и административным вопросам, а также Комитет по городскому пространству и мобильности.
- Марис Межалс - Комитет по безопасности, порядку и предотвращению коррупции и Комитет по городскому имуществу.
Читайте продолжение после рекламы
Еще семь депутатов представляют партию "Суверенная власть" и объединение "Младолатыши":
- Эйжения Алдермане - Комитет по социальным вопросам и Комитет по безопасности, порядку и предотвращению коррупции.
- Янис Лаува - Комитет по городскому имуществу и Комитет по городскому развитию.
- Вадим Баранник - Комитет по городскому пространству и мобильности и Комитет по финансам и административным вопросам.
- Нормундс Гростиньш - Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежи и Комитет по городскому развитию.
- Анна Бондере - Комитет по жилищным вопросам и окружающей среде и Комитет по финансам и административным вопросам.
- Наталья Лебедева - Комитет по социальным вопросам и Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежи.
- Денис Горба - Комитет по городскому пространству и мобильности и Комитет по жилищным вопросам и окружающей среде.
Чем будут заниматься новые депутаты
Все 13 депутатов получили места сразу в двух постоянных комитетах. Именно на заседаниях комитетов предварительно рассматриваются многие вопросы, которые затем выносятся на голосование всей Рижской думы.
В частности, Комитет по городскому пространству и мобильности занимается вопросами транспортной инфраструктуры и организации передвижения по городу, а Комитет по жилищным вопросам и окружающей среде - жилищной политикой и экологическими вопросами. Комитет по социальным вопросам рассматривает вопросы социальной поддержки населения.