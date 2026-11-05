Названы самые дорогие ошибки, которые жители Латвии совершают в своих домах
Достаточно одного неловкого движения, чтобы компьютер, мобильный телефон или другой бытовой прибор получил повреждения, устранение которых может обойтись в сотни евро. Последствия неосторожности в латвийских домах становятся все дороже – среднее возмещение за поврежденное имущество в этом году превышает 800 евро, сообщает страховая компания BALTA.
Суммы растут
Опрокинутый стакан воды, падение в домашнем офисе из-за зацепившегося за ногу зарядного провода, удар детской игрушкой по экрану или проделки домашнего питомца – такие ситуации происходят в домах каждый день, и суммы выплачиваемых за них возмещений растут. Если в прошлом году за застрахованное домашнее имущество было выплачено 1,13 миллиона евро, то за первые десять месяцев этого года – уже 1,5 миллиона евро.
Безусловные лидеры по частоте повреждений при домашних происшествиях – телевизоры: дети попадают в них игрушками, взрослые случайно опрокидывают во время уборки или перестановки мебели, а домашние животные сбрасывают со стола или подставки. В первую тройку также входят варочные поверхности, на которые регулярно падают случайно выскользнувшие из рук кружки, банки, кастрюли или различные устройства, и кухонные гарнитуры, которые чаще всего страдают от протечек воды, ударов, высокой температуры или воздействия чистящих средств.
Самое крупное возмещение, выплаченное BALTA в этом году за повреждение имущества, превышает 82 000 евро. Из-за возгорания бойлера в здании начался пожар, в результате которого сгорел второй этаж, а первый был затоплен при тушении.
Происшествия с дорогими последствиями
Компьютеры, как и телевизоры и мобильные телефоны, относятся к электроприборам, которые регулярно страдают при домашних происшествиях. Например, мобильные телефоны нередко выходят из строя после падения в ванну, унитаз, реку или озеро, случайного попадания в стиральную машину или падения на твердую поверхность, свидетельствуют данные страховщика.
Читайте продолжение после рекламы
Современные электронные устройства становятся все более технологически совершенными, однако это не означает, что они защищены от бытовых происшествий. Например, телевизоры становятся все тоньше, а их экраны состоят из нескольких тонких слоев, включая стекло, жидкокристаллическую или OLED-панель и другие электронные компоненты. Поэтому даже кажущийся незначительным удар, например брошенной ребенком игрушкой, может повредить один из слоев экрана и вызвать серьезные дефекты изображения.
Число происшествий увеличивается
Среди имущества, которое чаще всего повреждается в частных домах, также батуты, садовые навесы и беседки: они страдают от сильного ветра, падающих деревьев и веток, нагрузки из-за дождя или снега.
В целом число происшествий в домах за последние два года увеличилось на 45%. Если за первые десять месяцев 2024 года BALTA получила около 980 заявлений на возмещение ущерба, причиненного имуществу, то за соответствующий период 2025 года их число достигло почти 1200, а в этом году уже превысило 1400.