Названы самые дорогие ошибки, которые жители Латвии совершают в своих домах

Опрокинутый стакан воды, падение в домашнем офисе из-за зацепившегося за ногу зарядного провода, удар детской игрушкой по экрану или проделки домашнего питомца – такие ситуации происходят в домах каждый день, и суммы выплачиваемых за них возмещений растут. Если в прошлом году за застрахованное домашнее имущество было выплачено 1,13 миллиона евро, то за первые десять месяцев этого года – уже 1,5 миллиона евро.