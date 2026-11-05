Сократить вдвое компенсации депутатам! Новый спикер Сейма задумал масштабную экономию

По словам нового спикера, парламенту тоже следует экономить бюджетные средства, и он видит возможности, как это сделать. "Я посидел и посчитал, и вижу экономию [в Сейме]. Чтобы никого пока не пугать, пожалуй, не буду вдаваться в детали. Возможно, это пара нюансов, которые я вижу. Компенсации депутатам. Я считаю, что эта система слишком бюрократизирована. Это так старомодно - клеить эти чеки, а потом кто-то должен все это читать, вводить, составлять бесконечные отчеты.