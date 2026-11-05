Сократить вдвое компенсации депутатам! Новый спикер Сейма задумал масштабную экономию
Новый спикер Сейма Эдвардс Смилтенс предлагает урезать депутатские компенсации, причем сразу вдвое. Он также не исключает увольнений в парламенте и рассчитывает сократить расходы Сейма на 15-20%.
Спикер нового Сейма Эдвард Смилтенс ("Объединенный список") в целях экономии бюджетных средств хочет сократить компенсации депутатам. Об этом глава только что начавшего работу парламента заявил в передаче Латвийского телевидения "Сегодняшний вопрос".
По словам нового спикера, парламенту тоже следует экономить бюджетные средства, и он видит возможности, как это сделать. "Я посидел и посчитал, и вижу экономию [в Сейме]. Чтобы никого пока не пугать, пожалуй, не буду вдаваться в детали. Возможно, это пара нюансов, которые я вижу. Компенсации депутатам. Я считаю, что эта система слишком бюрократизирована. Это так старомодно - клеить эти чеки, а потом кто-то должен все это читать, вводить, составлять бесконечные отчеты.
Размер компенсаций можно сократить, возможно, даже вдвое. И в этом будет также элемент солидарности с обществом, потому что нам придется быть более экономными и рациональными", - сказал Смилтенс.
Он отметил, что при рационализации работы, упрощении процессов и замене их искусственным интеллектом возможности экономии бюджетных средств возможны и в других сферах деятельности Сейма. На вопрос, ожидаются ли увольнения работающих в парламенте, Смилтенс ответил: "Посмотрим. Если людям не найдется применения, то, возможно, кому-то придется уйти". П
о его словам, если удастся реализовать все задуманное, то экономия средств парламента составит 15-20%. "Это программа-максимум на данный момент", - сказал Смилтенс, указав, что для этих планов требуется согласие всего президиума Сейма, сообщает LSM.lv.