В Латвии хотят усилить борьбу с пиратскими сайтами. Под угрозой привычные способы просмотра фильмов?
Латвия оказалась на первом месте в Европейском союзе по распространенности цифрового пиратства, а ежегодные потери экономики оцениваются в десятки миллионов евро. При этом многие жители даже не подозревают, что привычные способы скачивания музыки, фильмов и книг могут нарушать авторские права. Теперь представители бизнеса и творческих отраслей требуют от будущего правительства конкретных действий.
Девять организаций, представляющих предпринимателей, СМИ и творческие отрасли, призвали включить борьбу с цифровым пиратством в число приоритетов нового правительства Латвии. Соответствующее предложение 21 октября направили всем парламентским партиям, а 26 октября - ответственным министерствам.
По оценкам организаций, незаконное распространение защищенного авторским правом контента ежегодно наносит экономике Латвии ущерб в размере 54,2 миллиона евро. При этом государственный бюджет недополучает 11,4 миллиона евро налога на добавленную стоимость.
Две трети жителей пользуются пиратским контентом
Согласно исследованию Министерства культуры за 2025 год, 67% взрослого населения Латвии используют нелегальный цифровой контент хотя бы в одной категории. А данные Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) ставят Латвию на первое место в ЕС по распространенности пиратства.
Особенно серьезной проблемой остается нелегальное интернет-телевидение. Каждый месяц сайты, предлагающие подключение к незаконным телевизионным услугам, посещают около 8% латвийских интернет-пользователей. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет всего 2,14%.
Отдельное беспокойство вызывает просмотр запрещенных в Латвии телеканалов. Согласно приведенным данным, это делают 9% жителей, причем 87% из них знают, что подобные действия противоречат закону.
Представители организаций предупреждают, что нелегальные телевизионные сервисы не только позволяют обходить ограничения, введенные по соображениям безопасности, но и ослабляют эффективность санкций. Кроме того, такие платформы могут использоваться для распространения вредоносного программного обеспечения.
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Многие даже не понимают, что нарушают закон
Одна из главных проблем, по мнению представителей отрасли, заключается в недостаточной осведомленности населения об авторских правах. Так, 70% жителей считают законным скачивание музыки с бесплатного YouTube. Еще 56% полагают, что без согласования с авторами можно свободно делиться фильмами, музыкой или книгами. Каждый пятый (20%) даже считает допустимым зарабатывать на распространении чужого контента.
При этом правовая оценка конкретных действий зависит от способа скачивания или распространения материалов и наличия разрешения правообладателя.
"Это означает, что большая часть пиратства в Латвии связана не с сознательным решением, а с незнанием. А незнание одними запретами не исправить", - подчеркивает член правления общества "За легальный контент!" Сандра Крауиня.
Она сравнивает ситуацию с сортировкой мусора, которая еще 15 лет назад многим казалась сложной и ненужной, а сегодня стала привычной практикой. "Точно так же умение распознавать легальный контент должно стать частью медиаграмотности. Одновременно защита авторских прав должна быть быстрой и небюрократической - в очевидных случаях занимать дни, а не месяцы, ведь автор несет потери сейчас, а не через полгода", - отмечает Крауиня.
Пиратские сайты могут месяцами оставаться доступными
Представители организаций считают, что существующие механизмы борьбы с нарушениями не успевают за скоростью распространения нелегального контента. Хотя законодательство Латвии предусматривает возможность ограничивать доступ к пиратским сайтам, на практике эта процедура может занимать от трех до шести месяцев. За это время нарушители нередко успевают возобновить работу под новыми доменными именами.
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Поэтому предлагается усовершенствовать предусмотренный Законом об авторском праве порядок, чтобы в очевидных случаях блокировка незаконного контента происходила значительно быстрее. При этом организации подчеркивают необходимость сохранять прозрачность процедур, соразмерность ограничений и правовые гарантии.
Исполнительный директор Совета иностранных инвесторов в Латвии Татьяна Гузняева отмечает, что проблема выходит далеко за пределы интересов авторов и правообладателей.
"Пиратство цифрового контента влияет на честную конкуренцию, инвестиционную среду и способность государства обеспечивать законность в предпринимательской деятельности. Компании, которые вкладывают средства в создание контента, технологии и инфраструктуру, не должны оказываться в менее выгодном положении по сравнению с теми, кто использует незаконные каналы распространения и не платит налоги", - заявила она.
Особая проблема - электронные и аудиокниги
Организации также обращают внимание на недостаточную доступность легального контента. По данным исследования Министерства культуры, особенно заметна эта проблема в сегменте электронных и аудиокниг: среди пользователей этой категории 64% получают контент незаконным путем.
В качестве решения предлагается развивать публичную электронную библиотеку, расширять выбор легального цифрового контента на латышском языке и уделять больше внимания вопросам авторского права в рамках школьных занятий по медиаграмотности.
Таким образом, представители отрасли предлагают не ограничиваться блокировками сайтов, а одновременно создавать условия, при которых людям будет проще находить и использовать легальные альтернативы.
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Что предлагают новому правительству
Авторы инициативы призывают будущее правительство включить борьбу с цифровым пиратством в правительственную декларацию и перечень приоритетных задач коалиции.
Кроме того, они предлагают назначить в Министерстве культуры политическое должностное лицо, ответственное за координацию этой работы, и в течение шести месяцев разработать межотраслевой план действий. В нем должны быть указаны конкретные меры, ответственные учреждения, сроки выполнения и измеримые показатели эффективности.
Еще одно предложение - ежегодно публиковать отчет о распространенности пиратства в Латвии, результатах борьбы с нарушениями и доступности легального цифрового контента.
Организации также выступают за активное участие Латвии в пересмотре европейских правил предоставления аудиовизуальных медиауслуг и укрепление сотрудничества с другими странами ЕС.
Инициативу поддержали девять организаций, в том числе общество "За легальный контент!", Латвийская ассоциация вещательных организаций, TV3 Group Latvia, Латвийская ассоциация информационных и коммуникационных технологий, AKKA/LAA, LaIPA, Латвийская ассоциация книгоиздателей, Совет иностранных инвесторов в Латвии и Латвийская рекламная ассоциация.
Представители организаций рассчитывают, что вопрос будет рассмотрен в ходе подготовки программы нового правительства. Пока речь идет именно о предложениях отрасли - решение об их включении в правительственные приоритеты еще не принято.