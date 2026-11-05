В Латвии хотят усилить борьбу с пиратскими сайтами. Под угрозой привычные способы просмотра фильмов?

Она сравнивает ситуацию с сортировкой мусора, которая еще 15 лет назад многим казалась сложной и ненужной, а сегодня стала привычной практикой. "Точно так же умение распознавать легальный контент должно стать частью медиаграмотности. Одновременно защита авторских прав должна быть быстрой и небюрократической - в очевидных случаях занимать дни, а не месяцы, ведь автор несет потери сейчас, а не через полгода", - отмечает Крауиня.