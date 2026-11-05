Мнение: "Результаты выборов в США являются умеренно позитивной новостью для стран Балтии"
Победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США может снизить долгосрочные экономические риски и угрозы безопасности для Европы и стран Балтии, однако существенных изменений в американской торговой политике ожидать не стоит. Как объясняет главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис, в ближайшие месяцы главная опасность для Латвии и других стран Балтии связана с возможным ростом цен на нефть и топливо из-за обострения военного конфликта в Иране.
На состоявшихся 3 ноября промежуточных выборах в Конгресс США демократы получили большинство как в Палате представителей, так и в Сенате. Это ограничит возможности президента Дональда Трампа реализовывать часть своей прежней политической программы, однако не означает кардинального изменения курса США. Конгресс контролирует бюджет и может осуществлять надзор за работой правительства, но без большинства в две трети голосов не способен преодолеть президентское вето. Таким образом, США, скорее всего, ожидает политический тупик, а не резкая смена прежнего курса.
"Результаты выборов в США в целом являются умеренно позитивной новостью для стран Балтии, особенно с точки зрения безопасности и долгосрочной экономической стабильности. Однако это не означает, что прежние риски исчезли. Торговые пошлины сохранятся, а в ближайшие два месяца главная неопределенность будет связана с геополитической ситуацией и ценами на энергоресурсы. Для экономики Латвии сейчас гораздо важнее следить за ценами на нефть, дизельное топливо и природный газ, чем ожидать изменений в таможенной политике США", - отмечает Карлис Пургайлис.
Цены на топливо - главный краткосрочный риск для экономики стран Балтии
Одним из наиболее серьезных рисков в ближайшие месяцы остается возможная эскалация военного конфликта в Иране. Хотя новый состав Конгресса с января сможет ограничивать финансирование военных операций, до начала его работы 3 января 2027 года президент сохранит широкие полномочия в принятии решений о военных действиях.
В случае обострения конфликта цены на нефть и дизельное топливо могут вырасти, создавая дополнительное инфляционное давление в странах Балтии. Особенно сильно это затронет транспортные, логистические и сельскохозяйственные предприятия, расходы которых напрямую зависят от стоимости топлива.
"Страны Балтии - небольшие открытые экономики, поэтому колебания цен на энергоресурсы отражаются на них сравнительно быстро. Если конфликт в Иране обострится и мировые цены на нефть вырастут, это скажется на стоимости топлива и создаст дополнительное инфляционное давление. В свою очередь, если новому Конгрессу со следующего года удастся ограничить финансирование военного конфликта, этот риск может снизиться", - объясняет Пургайлис.
В то же время результаты выборов могут уменьшить вероятность введения США ограничений на экспорт дизельного топлива. Европа импортирует из Соединенных Штатов значительные объемы дизельного топлива и сжиженного природного газа, поэтому запрет на экспорт мог бы спровоцировать рост цен на топливо в Европе. Хотя политическое давление в пользу таких ограничений может ослабнуть, окончательное решение по-прежнему останется за президентом.
Читайте продолжение после рекламы
Американские пошлины сохранятся, но прямое влияние на экспорт стран Балтии невелико
Несмотря на победу демократов, существенных изменений в торговой политике США не ожидается. На большинство товаров из Европейского союза по-прежнему распространяются пошлины в размере около 10%, а на автомобили, их комплектующие и медикаменты - 15%. Кроме того, сохраняется риск введения дополнительных 25-процентных пошлин в связи с цифровыми налогами Евросоюза.
Прямая зависимость стран Балтии от американского экспортного рынка сравнительно невелика. В США направляется около 2,5% товарного экспорта Латвии, 3% экспорта Эстонии и менее 5% экспорта Литвы. При этом уже в прошлом году экспорт в США сократился - в Латвии и Литве примерно на 5%, а в Эстонии почти на пятую часть.
"Результаты выборов в США не приносят экспортерам стран Балтии ни существенного облегчения, ни новых прямых потерь, поскольку прежние пошлины сохраняются. Гораздо важнее косвенное влияние - латвийские предприятия ощущают последствия американских торговых ограничений также через своих клиентов и партнеров в Германии и Скандинавии. Поэтому давление американских пошлин на европейскую промышленность продолжит сказываться и на предприятиях стран Балтии", - отмечает экономист.
Более стабильная ситуация в сфере безопасности может улучшить инвестиционный климат
Одним из важнейших потенциальных положительных последствий выборов для стран Балтии может стать более предсказуемая политика США в сфере безопасности. Демократическое большинство в Конгрессе, вероятно, будет поддерживать ускорение военной помощи Украине и усилит контроль за возможными решениями о сокращении численности американских военнослужащих в Европе.
Это особенно важно для стран Балтии с учетом неопределенности относительно продолжения ротации американских военных в Литве и Эстонии. Более жесткий контроль со стороны Конгресса может усилить давление в пользу восстановления военного присутствия США в регионе.
Читайте продолжение после рекламы
"Ситуация в сфере безопасности является важным фактором и для экономического развития. Большая уверенность в обязательствах США перед НАТО и поддержке Украины может улучшить перспективы безопасности стран Балтии и снизить геополитические риски в глазах инвесторов. Это важно как для привлечения инвестиций, так и для долгосрочной экономической стабильности региона", - подчеркивает Пургайлис.
В то же время Европе необходимо продолжать укреплять собственную обороноспособность и снижать зависимость от США, поскольку через два года состав Конгресса может вновь измениться.