Мнение: "Результаты выборов в США являются умеренно позитивной новостью для стран Балтии"

"Результаты выборов в США в целом являются умеренно позитивной новостью для стран Балтии, особенно с точки зрения безопасности и долгосрочной экономической стабильности. Однако это не означает, что прежние риски исчезли. Торговые пошлины сохранятся, а в ближайшие два месяца главная неопределенность будет связана с геополитической ситуацией и ценами на энергоресурсы. Для экономики Латвии сейчас гораздо важнее следить за ценами на нефть, дизельное топливо и природный газ, чем ожидать изменений в таможенной политике США", - отмечает Карлис Пургайлис.