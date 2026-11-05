Дорогая энергия заставляет жителей Латвии экономить на еде и здоровье: удручающие результаты исследования
Рост цен на электричество, отопление и топливо все сильнее отражается на повседневной жизни жителей Латвии. Согласно новому исследованию Европейского инвестиционного банка, четверо из десяти опрошенных уже вынуждены сокращать расходы на питание или медицинскую помощь, а некоторые залезают в долги, чтобы оплатить счета. На этом фоне изменились и ожидания людей от энергетических реформ.
Европейский инвестиционный банк 5 ноября опубликовал результаты восьмого климатического опроса, проведенного исследовательской компанией Ipsos bva. В нем приняли участие 23 тысячи человек из всех 27 стран Европейского союза. Исследование показало, что для жителей Латвии главным вопросом энергетической политики становится не столько защита климата или независимость от импортного топлива, сколько стоимость самой энергии.
Если в 2022 году жители Латвии прежде всего рассчитывали, что энергетические преобразования помогут стране сократить зависимость от импортируемых нефти и газа, то теперь на первое место вышло желание платить меньше за электричество, отопление и другие энергоресурсы.
Стабильные или более низкие цены главным преимуществом энергетических преобразований назвали 33% опрошенных - это самый высокий показатель во всем Евросоюзе, где средний результат составляет 21%.
Четверо из десяти экономят на еде и лечении
О том, насколько серьезной проблемой стала стоимость энергии, свидетельствуют ответы на вопросы о семейных финансах. Более половины жителей Латвии (53%) признались, что подорожание газа, электричества, топлива и других энергоресурсов за последние 12 месяцев существенно снизило их покупательную способность. Причем 15% опрошенных оценили это влияние как очень сильное.
Чтобы свести концы с концами, 40% респондентов были вынуждены сократить повседневные расходы на продукты питания или медицинскую помощь. Это немного выше среднего показателя по Евросоюзу, составляющего 38%.
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Еще 15% жителей Латвии стали меньше отапливать свои дома, пытаясь уменьшить счета.
Особенно тревожным выглядит другой показатель: почти каждый четвертый опрошенный (24%) сообщил, что из-за подорожания энергии столкнулся с долгами, был вынужден обратиться за финансовой помощью или отложить оплату счетов. В среднем по ЕС об этом заявили 16% респондентов.
Таким образом, рост энергетических расходов для части населения означает уже не просто отказ от необязательных покупок, а необходимость выбирать между базовыми потребностями.
Люди стали реже ездить даже по важным делам
Высокие цены на топливо заметно изменили и транспортные привычки. В общей сложности 56% опрошенных жителей Латвии сообщили, что из-за подорожания им пришлось пересмотреть использование автомобиля.
Четверть респондентов (25%) сократила количество поездок по необходимым делам - например, за продуктами, к врачу или в государственные учреждения. Еще 29% отказались от поездок на выходные, отдыха или посещения родственников и друзей.
Каждый десятый стал ездить медленнее, чтобы экономить топливо. А 25% опрошенных начали заменять индивидуальные автомобильные поездки совместными, общественным транспортом или велосипедом. Для сравнения, средний показатель по ЕС составляет 22%.
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Жители Латвии хотят утеплять дома
На фоне растущих расходов многие задумываются о том, как снизить потребление энергии в долгосрочной перспективе. Более трети опрошенных жителей Латвии (36%) планируют в ближайшие три года утеплить свое жилье. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе, где в среднем подобные планы имеют 24% респондентов.
При этом почти шесть из десяти жителей Латвии (58%) считают, что энергетические преобразования в стране необходимо проводить без промедления.
Когда участникам опроса разрешили выбрать сразу несколько ожидаемых преимуществ таких изменений, 78% назвали более низкие или стабильные цены, 74% - сокращение зависимости от импортируемых нефти и газа, а 66% - замедление изменения климата.
Опасения относительно будущего тоже связаны прежде всего с деньгами. По 72% респондентов считают, что слишком медленный энергетический переход может привести как к дальнейшему росту стоимости энергии и жизни, так и к усилению зависимости от импортного топлива.
Какие источники энергии предпочитают жители Латвии
Большинство участников исследования поддерживают развитие энергетики с низкими выбросами углерода. В Латвии такой подход одобряют 83% опрошенных, тогда как средний показатель по ЕС составляет 87%.
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Наибольшую поддержку среди отдельных источников получила солнечная энергетика - ее выбрали 35% респондентов. Далее следуют гидроэнергетика (30%) и ветроэнергетика (29%).
Примечательно, что Латвия выделяется на европейском фоне отношением к энергии из древесины. Ее поддерживают 25% опрошенных против 8% в среднем по Евросоюзу - это самый высокий показатель среди стран ЕС.
При этом жители Латвии предпочли бы развивать собственное европейское производство чистых технологий, а не полностью полагаться на импорт оборудования. За создание конкурентоспособной отрасли внутри Европы, даже если это потребует больше времени, выступили 58% респондентов. Более быстрый переход с использованием импортных технологий предпочли 25%.
Большинство также поддерживает сотрудничество с другими странами. Так, 73% опрошенных считают, что Латвии следует теснее взаимодействовать с зарубежными партнерами в энергетической сфере, а 66% выступают за объединение финансовых ресурсов стран ЕС для совместных инвестиций.
Что это означает для будущего энергетики Латвии
Вице-президент Европейского инвестиционного банка Карл Нехаммер, комментируя результаты исследования, подчеркнул, что ожидания жителей Латвии вполне конкретны.
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"Жители Латвии четко знают, чего они ожидают от энергетического перехода, - более низких и стабильных счетов за энергию. Инвестируя в электросети Латвии, возобновляемые источники энергии и соединения с соседними европейскими странами, мы снижаем стоимость энергии и обеспечиваем стабильное снабжение", - заявил он.
ЕИБ уже участвует в финансировании нескольких крупных энергетических проектов в Латвии. В частности, банк предоставил финансирование компании Sunly для строительства четырех солнечных парков общей мощностью 329 мегаватт. По оценке банка, этого достаточно для обеспечения электроэнергией до 180 тысяч домохозяйств.
Кроме того, ЕИБ выделил кредит Latvenergo на модернизацию электросетевой инфраструктуры, чтобы подготовить ее к подключению дополнительных мощностей возобновляемой энергетики.