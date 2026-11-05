Дорогая энергия заставляет жителей Латвии экономить на еде и здоровье: удручающие результаты исследования

На фоне растущих расходов многие задумываются о том, как снизить потребление энергии в долгосрочной перспективе. Более трети опрошенных жителей Латвии (36%) планируют в ближайшие три года утеплить свое жилье. Это один из самых высоких показателей в Евросоюзе, где в среднем подобные планы имеют 24% респондентов.