Новое правительство Латвии может появиться позже ожидаемого: что происходит за кулисами переговоров
Фото: LETA
Председатель фракции "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс.
В Латвии

Новое правительство Латвии может появиться позже ожидаемого: что происходит за кулисами переговоров

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Формирование нового правительства Латвии может затянуться - ранее названный срок 18 ноября уже не считают обязательным. Пока кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс ведет переговоры с потенциальными партнерами, партии обсуждают условия сотрудничества, возможные союзы и даже отказ от традиционного коалиционного договора.

Шлесерс предлагает Кулбергсу более устойчивое большинство

Председатель фракции "Латвия на первом месте" (LPV) Айнар Шлесерс в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" заявил, что партия готова поддержать правительство меньшинства, сформированное Андрисом Кулбергсом из "Объединенного списка" (AS). По его словам, главная цель - обеспечить будущему премьеру парламентскую поддержку для проведения необходимых изменений.

Вместе с тем Шлесерс подчеркнул, что участие LPV в коалиции позволило бы заранее согласовывать решения. Если же партия останется за пределами правительства, каждый вопрос придется рассматривать отдельно. "Мы ведь не можем просто голосовать с закрытыми глазами", - заявил политик, пояснив, что партии, не представленной в правительстве, необходимо время для изучения его инициатив.

По мнению Шлесерса, сотрудничество "Объединенного списка" и "Латвии на первом месте" обеспечило бы Кулбергсу более устойчивое большинство, чем союз исключительно с Национальным объединением (NA). В новом Сейме у AS 41 мандат, у LPV - 17, а у NA - десять. Таким образом, AS и LPV вместе располагают 58 голосами, тогда как AS и NA - минимальным большинством в 51 голос.

Шлесерс считает, что 51 голоса недостаточно для проведения серьезных преобразований. При этом он не исключает сотрудничества всех трех партий. В таком случае Кулбергс мог бы получать большинство по разным вопросам либо благодаря поддержке LPV, либо с помощью NA.

Однако у партии Шлесерса есть и жесткие ограничения.

"Мы никогда не поддержим правительство с "Новым Единством" и "Прогрессивными". Это наша красная линия", - подчеркнул политик.

Идеологические разногласия предлагают оставить за пределами правительства

При этом "Латвия на первом месте" готова отказаться от выдвижения идеологических требований на переговорах о формировании коалиции. Как пояснил Шлесерс, сейчас важнее договориться об экономических приоритетах и обеспечить стабильное парламентское большинство.

"Пусть идеология остается в Сейме", - заявил он.

В частности, LPV продолжит выступать за введение всенародных выборов президента. Партия рассчитывает получить поддержку парламентского большинства, однако, если этого не произойдет, готова принять результат голосования.

Аналогичный подход Шлесерс предлагает применять к вопросам использования накоплений второго пенсионного уровня, а также к разногласиям относительно семьи и гендерной политики. По его словам, будущие партнеры могли бы договориться о свободном голосовании по отдельным вопросам, не превращая каждое разногласие в правительственный кризис.

В то же время экономические решения, по мнению Шлесерса, должны приниматься на основе предварительных договоренностей и при гарантированной поддержке парламентского большинства.

Кучинскис объяснил, почему новое правительство может обойтись без коалиционного договора

Тем временем руководитель фракции "Объединенного списка" Марис Кучинскис в интервью программе TV3 "900 секунд" подтвердил, что будущий кабинет министров намерен использовать непривычный подход к сотрудничеству между политическими силами.

Вместо традиционного коалиционного договора предлагается разработать план изменений, определяющий конкретные задачи правительства. По словам Кучинскиса, акцент будет сделан не на формальных правилах взаимодействия, а на переговорах и достижении договоренностей.

"Пока мы говорим о соглашении по перечню работ, а не об отношениях - кто, сколько и в какие сроки будет вносить предложения. Мы постараемся обойтись обычными переговорами, а не запротоколированными правилами", - пояснил он.

Кучинскис отметил, что четких правил коалиционного сотрудничества обычно требуют партии, которых привлекают к формированию правительства. Однако благодаря 41 мандату "Объединенного списка" ситуация на этот раз несколько отличается.

Комментируя встречи Кулбергса с представителями избранных в Сейм партий, Кучинскис назвал их потенциальными партнерами и сторонниками. При этом он уточнил, что пока речь идет преимущественно о политических силах, готовых поддерживать будущее правительство, а не обязательно входить в его состав.

Успеют ли сформировать правительство к 18 ноября?

Еще один вопрос - сроки утверждения нового кабинета министров. Ранее в качестве возможного ориентира называлось 18 ноября, когда Латвия отмечает День провозглашения республики.

Однако Кучинскис подчеркнул, что эта дата не является самоцелью. По его словам, гораздо важнее сформировать продуманное и работоспособное правительство. "Если будет возможность и все пойдет очень, очень гладко, тогда правительство может быть сформировано к государственному празднику. Но не будет проблемой, если оно появится на одну-две недели позже", - заявил политик.

Темы

СеймМарис КучинскисЛатвияКабинет министровЛатвия на первом месте18 НоябряTV3Выборы в Сейм 2026Андрис КулбергсАйнар Шлесерс

Другие сейчас читают