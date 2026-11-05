Новое правительство Латвии может появиться позже ожидаемого: что происходит за кулисами переговоров

Вместе с тем Шлесерс подчеркнул, что участие LPV в коалиции позволило бы заранее согласовывать решения. Если же партия останется за пределами правительства, каждый вопрос придется рассматривать отдельно. "Мы ведь не можем просто голосовать с закрытыми глазами", - заявил политик, пояснив, что партии, не представленной в правительстве, необходимо время для изучения его инициатив.