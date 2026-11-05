Мест на кладбищах Риги может хватить только до 2035 года: одно из решений - кремация

Особое внимание он обратил на возможность создания специальных площадок, где можно будет развеивать прах после кремации. По словам руководителя Управления кладбищ, именно по предложению Риги такая возможность была включена в проект регулирования Закона о кладбищах. "Мы очень надеемся, что уже в следующем году сможем реализовать что-то подобное", - отметил Зела.