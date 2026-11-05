Мест на кладбищах Риги может хватить только до 2035 года: одно из решений - кремация
Мест на муниципальных кладбищах Риги при нынешних темпах захоронений может остаться примерно на девять лет. Об этом рассказал руководитель Управления кладбищ Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Гинтс Зела.
Ведущий программы "Uz līnijas" на TV24 напомнил эксперту о ранее озвученном прогнозе, согласно которому вместимость рижских кладбищ может быть исчерпана к 2035 году, и спросил, действительно ли ситуация выглядит именно так.
Гинтс Зела подтвердил, что такая оценка содержится в концептуальном докладе, посвященном будущему муниципальных кладбищ столицы. В документе рассмотрено несколько возможных вариантов решения проблемы, а дата 2035 года представляет собой приблизительный расчет, основанный на сохранении нынешних тенденций.
При этом город уже работает над тем, чтобы изменить ситуацию. Один из основных вариантов - стимулирование кремации, которую в Латвии также называют огненным погребением. "Рига уже сейчас работает над тем, чтобы мы способствовали огненному погребению", - рассказал Зела.
Особое внимание он обратил на возможность создания специальных площадок, где можно будет развеивать прах после кремации. По словам руководителя Управления кладбищ, именно по предложению Риги такая возможность была включена в проект регулирования Закона о кладбищах. "Мы очень надеемся, что уже в следующем году сможем реализовать что-то подобное", - отметил Зела.
Если такой способ прощания с умершими станет востребованным, это позволит уменьшить потребность в традиционных могилах и, соответственно, продлить срок использования существующих кладбищ. "Если люди выберут этот вариант и он станет популярным, то, думаю, это было бы одним из решений", - пояснил представитель самоуправления.
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По его словам, прогноз о нехватке мест к 2035 году нельзя воспринимать как окончательный приговор. Он отражает ситуацию при сохранении нынешних погребальных привычек. Если жители Риги начнут чаще выбирать кремацию и другие способы захоронения, расчетные сроки могут измениться.
"Прогноз о том, что в 2035 году все будет плохо, уже отодвигается, если эти традиции меняются", - подчеркнул Зела.
Впрочем, развеивание праха - не единственная мера, предусмотренная концепцией развития рижских кладбищ. В документе рассматриваются и другие решения, которые город намерен постепенно воплощать в жизнь. По расчетам самоуправления, это позволит еще дальше отодвинуть момент, когда на действующих кладбищах начнет критически не хватать свободных мест.