В четверг Латвию ждет переменчивая погода.
В Латвии
Сегодня 05:51
В Латвии ожидается довольно теплый четверг
В четверг, 5 ноября, погода в Латвии будет относительно теплой, однако в некоторых районах не обойдется без дождя и сильного ветра. Температура воздуха местами достигнет +12 градусов, а в Риге осадков не ожидается.
В четверг в восточных районах Латвии местами ожидается моросящий дождь. Небо временами будет проясняться. Подует слабый или умеренный северо-западный и западный ветер, на побережье его порывы достигнут 15-16 м/с. Температура воздуха составит +7...+12 градусов.
В Риге осадков не ожидается, временами будет выглядывать солнце. Подует слабый или умеренный северо-западный и западный ветер, который днем станет порывистым. Воздух прогреется до +8...+9 градусов.