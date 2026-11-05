В Латвии ожидается довольно теплый четверг

В четверг в восточных районах Латвии местами ожидается моросящий дождь. Небо временами будет проясняться. Подует слабый или умеренный северо-западный и западный ветер, на побережье его порывы достигнут 15-16 м/с. Температура воздуха составит +7...+12 градусов.