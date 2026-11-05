В Латвии ожидается довольно теплый четверг
Фото: flickr/rigasdome
В четверг Латвию ждет переменчивая погода.
В Латвии

В Латвии ожидается довольно теплый четверг

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В четверг, 5 ноября, погода в Латвии будет относительно теплой, однако в некоторых районах не обойдется без дождя и сильного ветра. Температура воздуха местами достигнет +12 градусов, а в Риге осадков не ожидается.

В четверг в восточных районах Латвии местами ожидается моросящий дождь. Небо временами будет проясняться. Подует слабый или умеренный северо-западный и западный ветер, на побережье его порывы достигнут 15-16 м/с. Температура воздуха составит +7...+12 градусов.

В Риге осадков не ожидается, временами будет выглядывать солнце. Подует слабый или умеренный северо-западный и западный ветер, который днем станет порывистым. Воздух прогреется до +8...+9 градусов.

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