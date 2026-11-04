В Риге троллейбус сбил 66-летнюю женщину: очевидец рассказал, как произошла авария

Очевидец аварии Валерий рассказал, что женщина собиралась перейти дорогу к остановке общественного транспорта. По его словам, она держала в руках телефон и разговаривала, а автомобили в это время стояли. "Она стояла с телефоном в руках. Видит, что машины стоят, значит, можно идти. Но она не обернулась, хотя должна была. Смотрела в телефон, разговаривала. А в этот момент троллейбусу горел зеленый свет. Она собиралась перейти дорогу к остановке, резко вышла на проезжую часть, и он ее сбил", - рассказал "Degpunktā" Валерий.