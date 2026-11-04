В Риге троллейбус сбил 66-летнюю женщину: очевидец рассказал, как произошла авария
В среду на улице Унияс в Риге троллейбус 17-го маршрута сбил 66-летнюю женщину. По словам очевидца, пешеход могла отвлечься на телефон и не заметить приближающийся транспорт. Пострадавшую доставили в больницу, а обстоятельства происшествия предстоит выяснить полиции.
Очевидец аварии Валерий рассказал, что женщина собиралась перейти дорогу к остановке общественного транспорта. По его словам, она держала в руках телефон и разговаривала, а автомобили в это время стояли. "Она стояла с телефоном в руках. Видит, что машины стоят, значит, можно идти. Но она не обернулась, хотя должна была. Смотрела в телефон, разговаривала. А в этот момент троллейбусу горел зеленый свет. Она собиралась перейти дорогу к остановке, резко вышла на проезжую часть, и он ее сбил", - рассказал "Degpunktā" Валерий.
По мнению очевидца, водитель троллейбуса практически не имел возможности избежать столкновения. При этом он отметил, что последствия могли оказаться гораздо тяжелее, если бы транспорт двигался быстрее.
"В такой ситуации уже никак не избежать столкновения. Хорошо еще, что скорость была небольшой. А если бы он ехал быстрее..." - добавил мужчина.
В результате аварии 66-летняя женщина получила травмы. Прибывшие медики оказали ей помощь и стабилизировали состояние, после чего пострадавшую доставили в больницу для дальнейшего лечения.
Представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане сообщила, что для установления обстоятельств происшествия будут запрошены записи с камер видеонаблюдения троллейбуса. Их также передадут полиции. "Для выяснения обстоятельств аварии будут запрошены видеозаписи из троллейбуса, которые передадут полиции. Полиция также будет расследовать этот случай. Поэтому сейчас сложно подробнее объяснить и сказать, что именно произошло", - отметила представитель предприятия.
В Rīgas satiksme добавили, что во время работы экстренных служб движение троллейбусов на месте аварии существенно не ограничивалось. Окончательные причины происшествия пока не установлены. Версия о том, что женщина отвлеклась на телефон и не убедилась в безопасности перехода, основана на рассказе очевидца.