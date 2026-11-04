Депутату Сейма может грозить наказание за видео на русском языке, снятое в парламенте

В первый день работы 15-го Сейма Пагор опубликовал в TikTok видео, снятое в зале заседаний парламента. На русском языке он рассказал о повестке первого заседания. В тот же день политик вместе с другими депутатами принес торжественную присягу и официально вступил в должность. Сейчас видео в аккаунте Пагора уже недоступно, однако его копии продолжают распространяться в социальных сетях.