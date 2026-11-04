Депутату Сейма может грозить наказание за видео на русском языке, снятое в парламенте
Председатель Сейма Эдвард Смилтенс и другие члены руководства парламента потребовали проверить действия депутата Андрея Пагора, который в первый рабочий день нового Сейма опубликовал видео на русском языке. Политик рассказал подписчикам о повестке заседания, однако теперь его действия могут признать нарушением депутатской этики.
Как сообщили агентству LETA в парламенте, руководство Сейма подготовило обращение в Комиссию по мандатам, этике и заявлениям с просьбой начать рассмотрение дела в отношении депутата партии "Суверенная власть/Объединение младолатышей" Андрея Пагора.
В первый день работы 15-го Сейма Пагор опубликовал в TikTok видео, снятое в зале заседаний парламента. На русском языке он рассказал о повестке первого заседания. В тот же день политик вместе с другими депутатами принес торжественную присягу и официально вступил в должность. Сейчас видео в аккаунте Пагора уже недоступно, однако его копии продолжают распространяться в социальных сетях.
По мнению председателя Сейма и других членов президиума, действия Пагора противоречат принесенной им присяге, в которой депутаты обещают укреплять латышский язык как единственный государственный.
Руководство парламента также считает, что политик нарушил пункт 18 Кодекса депутатской этики. Согласно этому пункту, депутаты обязаны использовать государственный язык при общении друг с другом в помещениях Сейма, а также при обращении к жителям Латвии из помещений парламента. Кроме того, они не должны совершать действий, которые могут поставить под сомнение значение латышского языка.
"Латышский язык - основа и ценность нашего государства, которую каждый депутат Сейма обязан уважать, чтить и укреплять. Обещание, данное народу Латвии, имеет как юридическую, так и глубокую моральную силу", - заявил председатель Сейма Эдвард Смилтенс.
В обращении руководство парламента просит комиссию оценить действия Пагора и, если нарушение подтвердится, применить к нему предусмотренные санкции. Авторы обращения подчеркивают, что депутаты обязаны соблюдать высокие стандарты политической культуры и укреплять доверие общества к Сейму.
Документ подготовили председатель Сейма Эдвард Смилтенс, его заместители Инара Мурниеце и Раймонд Вейонис, секретарь парламента Рамона Петравича и заместитель секретаря Антонина Ненашева.