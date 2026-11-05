Туберкулез в рижской кебабной: должны ли иностранцы проходить медосмотр перед получением ВНЖ?

Как могло случиться, что у гражданина Индии туберкулез был выявлен уже во время пребывания в Латвии, а не до прибытия в страну? Руководитель отдела профилактики инфекционных болезней и противоэпидемических мероприятий ЦПКЗ Сигита Гейда поясняет, что туберкулезная инфекция является хроническим заболеванием. Хотя прибывающие на работу в Латвию иностранцы проходят рентген легких, изменения могут развиться позже, как это и произошло в конкретном случае. Поэтому все контактные лица, контактировавшие с конкретным гражданином Индии, в течение двух лет должны будут находиться под медицинским наблюдением. В течение этого времени им необходимо посещать врача и делать рентген, сообщает Latvijas Avīze.