Туберкулез в рижской кебабной: должны ли иностранцы проходить медосмотр перед получением ВНЖ?
Туберкулез у работника рижской кебабной, гепатит А у сотрудника университетской столовой: два случая с участием граждан Индии заставили задуматься о безопасности общепита в Латвии.
Два случая инфекционных заболеваний на предприятиях общественного питания, к которым причастны граждане Индии, привлекли внимание к вопросам контроля инфекций и безопасности сферы общепита в Латвии. В одном случае у работника рижской кебабной был выявлен туберкулез, а во втором - гепатит А у работника заведения общепита в одном из вузов Риги. Создают ли эти случаи риски для окружающих и существует ли для граждан третьих стран перед получением вида на жительство обязанность прививаться от определенных инфекционных заболеваний или проходить обязательные проверки здоровья?
Передача Латвийского телевидения "Панорама" 28 октября сообщила, что гражданин Индии, работающий в одной из столичных кебабных, был найден на улице и доставлен в больницу. Его состояние было тяжелым, однако, возможно, это было связано не с туберкулезом, а с употреблением каких-то запрещенных веществ. В Латвии в этом году выявлено 219 случаев заболевания туберкулезом, в том числе у 16 иностранцев. Среди граждан Индии, где распространенность туберкулеза очень высока, это пока единственный случай.
Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) начал эпидемиологическое расследование этого случая и проверку контактных лиц заболевшего. В центре сообщили, что для людей, которые ели приготовленную заболевшим еду, это не представляет опасности.
Управление по делам гражданства и миграции сообщает, что в случаях, когда граждане Индии, Пакистана, Шри-Ланки, Бангладеш, Непала и других стран хотят получить вид на жительство в Латвии, проверка на туберкулез является единственной обязательной, которую они должны пройти.
Им необходимо пройти рентгенологическое обследование легких и получить заключение врача о том, что у них нет туберкулеза в активной фазе, когда человек может быть заразен и распространять болезнь по воздуху, кашляя, чихая или разговаривая. Когда иностранцы получают разрешение и приступают к работе, например, в сфере производства продуктов питания или общепита, они должны проходить такие же обязательные проверки здоровья, как и любой другой работник этой сферы.
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Как могло случиться, что у гражданина Индии туберкулез был выявлен уже во время пребывания в Латвии, а не до прибытия в страну? Руководитель отдела профилактики инфекционных болезней и противоэпидемических мероприятий ЦПКЗ Сигита Гейда поясняет, что туберкулезная инфекция является хроническим заболеванием. Хотя прибывающие на работу в Латвию иностранцы проходят рентген легких, изменения могут развиться позже, как это и произошло в конкретном случае. Поэтому все контактные лица, контактировавшие с конкретным гражданином Индии, в течение двух лет должны будут находиться под медицинским наблюдением. В течение этого времени им необходимо посещать врача и делать рентген, сообщает Latvijas Avīze.