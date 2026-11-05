Латвийским самоуправлениям раздадут десятки миллионов евро на борьбу с наводнениями
Министерство климата и энергетики (KEM) провело информационный семинар, на котором представители самоуправлений ознакомились с новой программой поддержки для снижения рисков наводнений и повышения устойчивости самоуправлений. В рамках программы доступны 40 миллионов евро.
Среди рисков, связанных с экстремальными погодными условиями, жители считают наиболее опасными жару и засуху (22%), сильные бури (18%), а также ливни и наводнения (14%), свидетельствуют данные Norstat за 2024 год. Ущерб от экстремальных погодных явлений сопровождается и значительными финансовыми потерями. По данным Латвийской ассоциации страховщиков, к 22 октября 2026 года было получено 8211 заявление о страховом возмещении ущерба, причиненного августовской бурей этого года, а общая сумма выплаченных и зарезервированных возмещений достигла 13,84 миллиона евро.
Самоуправления могут подать заявки на получение поддержки в рамках программы снижения и предотвращения рисков наводнений до 22 января 2027 года. Поддержка будет предоставляться на конкурсной основе. В рамках программы доступны 40 миллионов евро для повышения устойчивости инфраструктуры, а также приобретения оборудования и технологий, в том числе генераторов и насосов, чтобы в случае экстремальных погодных условий обеспечить доступность важнейших услуг на территории самоуправления и помочь жителям.
Приобретенное оборудование можно будет использовать для обеспечения бесперебойного электро-, тепло- и водоснабжения, а также для непосредственной помощи жителям, уделяя особое внимание социально уязвимым домохозяйствам. Например, генераторы позволят обеспечить временное электроснабжение, а насосы – откачивать воду из затопленных зданий и с затопленных территорий.
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Для снижения риска наводнений самоуправления смогут строить, перестраивать и восстанавливать в городах и поселках открытые и закрытые системы ливневой канализации, гидротехнические сооружения и мелиоративные системы общего пользования муниципального значения. Поддержка будет доступна и для решений в области зеленой и голубой инфраструктуры, например создания водно-болотных угодий в населенных пунктах, обустройства зон просачивания стоков в грунт, укрепления берегов и других мероприятий.
Из общего финансирования программы 35,5 миллиона евро предусмотрены на проекты развития инфраструктуры, при этом на один проект будет выделяться до 2 миллионов евро. В свою очередь, на приобретение оборудования и технологий доступны 4,5 миллиона евро, а на один проект предусмотрено до 200 000 евро. Поддержка самоуправлениям составит до 85% от общих допустимых расходов проекта, а самоуправлениям восточного приграничья – до 90%.
Самоуправления могут реализовывать проекты совместно с другими самоуправлениями, муниципальными предприятиями или предприятиями с участием публичного и частного капитала. Максимальный срок реализации проектов – до 60 месяцев.
Последнее крупное наводнение, о котором писал Otkrito.lv, имело место минувшим летом в Талсинском крае.