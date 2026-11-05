Латвийским самоуправлениям раздадут десятки миллионов евро на борьбу с наводнениями

Самоуправления могут подать заявки на получение поддержки в рамках программы снижения и предотвращения рисков наводнений до 22 января 2027 года. Поддержка будет предоставляться на конкурсной основе. В рамках программы доступны 40 миллионов евро для повышения устойчивости инфраструктуры, а также приобретения оборудования и технологий, в том числе генераторов и насосов, чтобы в случае экстремальных погодных условий обеспечить доступность важнейших услуг на территории самоуправления и помочь жителям.