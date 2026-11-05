Может, дешевле превратить Вантовый мост в обычный? Что для этого пришлось бы сделать
Можно ли при реконструкции Вантового моста в Риге отказаться от его характерных вант и превратить сооружение в обычный мост? На такой вопрос ответил директор Департамента городской среды и мобильности Рижской думы Кристапс Кауниньш.
В эфире программы "Ziņu TOP. Rīga runā" на TV24, отвечая на вопрос ведущей о том, нельзя ли вместо сложной реконструкции существующей конструкции построить обычный мост без вант, Кауниньш разделил ответ на две части - инженерно-техническую и личную.
"Мне в целом кажется, что Вантовый мост - один из символов Риги. Поэтому я считаю, что он органично вписывается в город и является одним из его символов. Лично я не поддержал бы отказ от Вантового моста", - заявил представитель Рижской думы.
При этом с инженерной точки зрения полностью исключать такой вариант нельзя. По словам Кауниньша, теоретически на Даугаве можно было бы построить дополнительные опоры и изменить принцип конструкции моста.
Сейчас его пролет подвешен на вантах, но при другой схеме нагрузку можно было бы распределить на промежуточные опоры, установленные непосредственно в реке.
"Инженерно-технически, конечно, теоретически в Даугаве можно было бы построить дополнительные опоры, чтобы преобразовать эту систему моста - вместо длинного пролета, подвешенного на вантах, сделать конструкцию с промежуточными опорами", - пояснил Кауниньш.
Однако подобные решения и соответствующие расчеты, по его мнению, следовало рассматривать раньше. Ведущая предположила, что обсуждать такой вариант уже поздно. Кауниньш согласился, добавив, что ему неизвестно о проведении подобного анализа. "Я думаю, что это разумное решение - привести в порядок существующий мост, а не строить совершенно новый", - подчеркнул он.