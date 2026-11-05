Может, дешевле превратить Вантовый мост в обычный? Что для этого пришлось бы сделать

Однако подобные решения и соответствующие расчеты, по его мнению, следовало рассматривать раньше. Ведущая предположила, что обсуждать такой вариант уже поздно. Кауниньш согласился, добавив, что ему неизвестно о проведении подобного анализа. "Я думаю, что это разумное решение - привести в порядок существующий мост, а не строить совершенно новый", - подчеркнул он.