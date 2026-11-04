Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:03
В четверг в Латвии станет теплее и ветренее
В четверг, 5 ноября, в Латвии немного потеплеет, но вместе с этим усилится ветер. На побережье его порывы могут достигать 18 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Облачность будет переменной. Местами в центральной и восточной частях страны возможен небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается дымка. Ночью будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер. На побережье он окажется сильнее - с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +4...+10 градусов.
Днем ожидаются порывы северо-западного ветра до 9-14 метров в секунду, на побережье - до 18 метров в секунду. Воздух прогреется до +8...+12 градусов.
В Риге 5 ноября прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Порывы северо-западного ветра будут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха составит около +10 градусов.