В четверг в Латвии станет теплее и ветренее

Облачность будет переменной. Местами в центральной и восточной частях страны возможен небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах ожидается дымка. Ночью будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер. На побережье он окажется сильнее - с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +4...+10 градусов.