Отдельные отрасли латвийской промышленности показали приличный рост

В сентябре в годовом выражении вырос оборот обрабатывающей промышленности как на экспортном, так и на внутреннем рынке - соответственно на 6% и 8,9%. Быстрее всего росли продажи химической продукции, компьютеров, электронного и оптического оборудования, машин и оборудования, изделий из неметаллических минералов, а также готовых металлических изделий.