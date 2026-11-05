Отдельные отрасли латвийской промышленности показали приличный рост
В сентябре объем производства обрабатывающей промышленности, по данным с календарной корректировкой, вырос на 5,2% по сравнению с сентябрем предыдущего года. Наиболее быстрый рост отмечен в производстве продуктов питания.
Росту способствовало большинство подотраслей, наиболее существенно - производство продуктов питания, текстильных изделий, химической продукции, машин и оборудования, а также изделий из неметаллических минералов. В свою очередь, сократились объемы производства в крупнейшей подотрасли - деревообработке, а также производство одежды и напитков.
В сентябре в годовом выражении вырос оборот обрабатывающей промышленности как на экспортном, так и на внутреннем рынке - соответственно на 6% и 8,9%. Быстрее всего росли продажи химической продукции, компьютеров, электронного и оптического оборудования, машин и оборудования, изделий из неметаллических минералов, а также готовых металлических изделий.
За первые три квартала года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объемы обрабатывающей промышленности, по нескорректированным данным, выросли на 5,1%. Наиболее быстрый рост отмечен в производстве продуктов питания, текстильных и готовых металлических изделий.
В октябре этого года как уровень деловой уверенности предпринимателей обрабатывающей промышленности, так и их оптимизм относительно производственной активности в ближайшие месяцы находились примерно на уровне годичной давности, хотя по сравнению с сентябрем оба показателя снизились.
Как считает Министерство экономики Латвии, в целом ожидается, что в 2026 году рост отрасли останется стабильным. Обрабатывающая промышленность Латвии продолжает расти и выделяется на фоне еврозоны. Вместе с тем опросы предпринимателей еврозоны свидетельствуют, что промышленная активность в октябре продолжала расти, а это может способствовать увеличению спроса на латвийскую продукцию.
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Однако риски сохраняются: хотя в начале ноября цены на нефть снизились на фоне растущих надежд на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, они по-прежнему значительно выше, чем в начале года. Обострение ситуации может вновь привести к удорожанию энергоресурсов, сырья и перевозок и ослабить спрос.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийский город в этом году резко нарастил выпуск промышленной продукции.