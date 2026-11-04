В Латвии зарегистрирована первая смерть от гриппа в этом сезоне - заболеваемость быстро растет
Заболеваемость гриппом в Латвии за прошедшую неделю выросла до 15 случаев на 100 000 жителей. Кроме того, зарегистрирован первый в этом сезоне летальный случай у пациента с подтвержденной инфекцией гриппа.
Пока активность гриппа остается ниже эпидемического порога. Для сравнения: неделей ранее заболеваемость составляла 9,2 случая на 100 000 жителей. Рост числа заболевших наблюдался преимущественно среди детей в возрасте от 5 до 14 лет. В этой возрастной группе показатель достиг 57,7 случая на 100 000 человек соответствующего возраста.
С начала сезона мониторинга случаи гриппа зарегистрированы в пяти из десяти участвующих в наблюдении территорий: Даугавпилсе, Елгаве, Юрмале, Риге и Вентспилсе. Доля положительных лабораторных проб на грипп увеличилась с 2,5% до 4,6%. С начала сезона лабораторно подтверждались только вирусы гриппа типа А. Во всех образцах, в которых удалось определить подтип вируса, выявлен A(H1)pdm.
Другие респираторные инфекции и пневмония
Заболеваемость другими острыми респираторными инфекциями осталась на уровне предыдущей недели - 992,3 случая на 100 000 жителей. Наиболее высокий показатель зарегистрирован среди детей, особенно в возрасте до четырех лет.
Пациенты с симптомами респираторных инфекций составляли 15,4% от общего числа амбулаторных посещений. Неделей ранее этот показатель был практически таким же - 15,3%. Заболеваемость пневмонией увеличилась с восьми до 11 случаев на 100 000 жителей. При этом показатели, зарегистрированные в амбулаторных учреждениях, участвующих в мониторинге, не превышают средних значений за соответствующий период предыдущих пяти сезонов.
В больницы, участвующие в мониторинге тяжелых острых респираторных инфекций, за неделю поступили 110 пациентов. Неделей ранее таких больных было 165. Их доля от общего числа госпитализированных снизилась с 3,8% до 2,5%.
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Растет и число положительных тестов на Covid-19
Доля положительных проб на Covid-19 за прошедшую неделю увеличилась с 0,5% до 3,4%. В больницы с Covid-19 поступили шесть пациентов - по сравнению с одним человеком неделей ранее. За последнюю неделю смертей среди пациентов с этим диагнозом не зарегистрировано. Однако в целом с начала нынешнего сезона у пациентов с Covid-19 зафиксированы два летальных случая.
Респираторно-синцитиальный вирус (RSV) в исследованных на прошлой неделе образцах не обнаружен. Неделей ранее положительными были 0,5% проб.
Больше детей вернулись в детские сады и школы
Средняя посещаемость дошкольных учреждений увеличилась с 64,9% до 74,7%. В общеобразовательных школах после каникул средняя посещаемость составила 91,5%. По данным Национальной службы здравоохранения, к 3 ноября прививки от сезонного гриппа за счет государства получили 39 122 жителя Латвии. Неделей ранее вакцинированных было 18 779.
Вакцины против гриппа поступают в Латвию с опозданием
По данным Национальной службы здравоохранения, к 3 ноября государственными вакцинами от сезонного гриппа привиты 39 122 жителя против 18 779 неделей ранее. Число привитых против Covid-19 выросло с 1764 до 2700 человек.
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ЦПКЗ отмечает, что из-за задержек в производстве вакцин против гриппа в Европе в Латвию они поступают постепенно и несколько позже обычного. Пациентам из групп риска рекомендуется уточнять возможности вакцинации у семейных врачей.
Медицинским учреждениям уже доставлена заказанная интраназальная вакцина от гриппа Fluenz для детей от двух до 17 лет включительно, относящихся к определенным группам риска по состоянию здоровья.
Продолжается вакцинация препаратом Efluelda, предназначенным для жителей старше 60 лет и людей со средней или тяжелой иммуносупрессией. Для повышения доступности вакцины предусмотрены дополнительные поставки семейным врачам.
До 6 ноября в Латвию планируется доставить вакцину Vaxigrip для других групп населения, имеющих право на бесплатную вакцинацию, в том числе взрослых и детей с хроническими заболеваниями.
В медицинские учреждения также поставлены адаптированные вакцины Comirnaty XFG против Covid-19. Вакцинация от этой инфекции бесплатна для всех жителей. Привиться от гриппа и Covid-19 можно во время одного посещения врача.
Для снижения распространения респираторных инфекций ЦПКЗ рекомендует регулярно мыть руки, проветривать помещения и очищать часто используемые поверхности. При кашле и чихании следует прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой или согнутым локтем.
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При появлении кашля, насморка, боли в горле или повышенной температуры рекомендуется оставаться дома, избегать тесных контактов и при необходимости обращаться к семейному врачу. Особенно важно защитить от заражения пожилых людей, беременных женщин, маленьких детей и людей с хроническими заболеваниями.
ЦПКЗ напоминает, что вакцинация - наиболее эффективный способ снизить риск тяжелого течения гриппа, осложнений и госпитализации. Она особенно важна для людей из групп риска. Прививаться необходимо ежегодно, поскольку вирусы меняются, а состав вакцин адаптируется к штаммам, циркулирующим в каждом сезоне.