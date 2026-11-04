В Латвии зарегистрирована первая смерть от гриппа в этом сезоне - заболеваемость быстро растет

Доля положительных проб на Covid-19 за прошедшую неделю увеличилась с 0,5% до 3,4%. В больницы с Covid-19 поступили шесть пациентов - по сравнению с одним человеком неделей ранее. За последнюю неделю смертей среди пациентов с этим диагнозом не зарегистрировано. Однако в целом с начала нынешнего сезона у пациентов с Covid-19 зафиксированы два летальных случая.