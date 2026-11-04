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В Латвии
Вчера 23:27
Добавили триста евро и проблема решена? В Риге неожиданно выросла рождаемость
Как сообщает Рижское самоуправление, в 2026 году выросли как размер пособия при рождении ребенка, так и число его получателей. "Статистика показывает положительную тенденцию - впервые за долгое время увеличилось число новорожденных рижан", - отмечают власти города.
"Рост расходов на выплату пособия при рождении ребенка объясняется увеличением его размера со 150 до 450 евро, которое вступило в силу 1 января 2026 года", - указывает самоуправление.
Одновременно впервые за долгое время выросло и число получателей пособия. Если за первые девять месяцев 2025 года пособие было выплачено на 2679 новорожденных рижан, то за соответствующий период этого года - на 2886, что на 8% больше.
Среди получателей пособия в 45 семьях родились двойни. В 17 из них двойняшки стали первыми детьми, а в 28 уже рос как минимум один ребенок. Одна семья получила пособие в связи с рождением тройни, а 16 семей получили дополнительную поддержку на ребенка, родившегося преждевременно, до 32-й недели беременности.