Хакеры повышают градус! Вслед за холодильниками супермаркетов они атаковали банки крови
Хакеры атаковали системы охлаждения нескольких французских банков крови, попытавшись резко повысить температуру хранения плазмы. Из-за этого под угрозой могли оказаться материалы для переливания крови и производства лекарств.
В понедельник в трех холодильных камерах для хранения плазмы Французской службы крови (EFS) пороговые значения температуры и размораживания были повышены до "чрезвычайно высоких уровней", сообщила организация во вторник вечером.
В EFS подчеркнули, что вреда здоровью людей не причинено, а ни один продукт крови не был утрачен. Кибератака затронула поставщика холодильного оборудования, обслуживающего три объекта службы.
В холодильных камерах, подвергшихся атаке, хранились пакеты с плазмой, предназначенной для переливания крови, а также плазма, используемая при производстве лекарственных препаратов. Все материалы удалось вовремя переместить или защитить от возможного ущерба.
"Системы мониторинга и оповещения быстро обнаружили отклонения, что позволило персоналу принять меры и обеспечить безопасность всех продуктов крови и образцов", - говорится в заявлении EFS.
В организации также сообщили, что сбор и поставка крови продолжаются без перебоев. Это позволяет обеспечивать бесперебойное обслуживание пациентов в больницах и других медицинских учреждениях.
Инцидент расследуют Национальное агентство Франции по кибербезопасности и Министерство здравоохранения.