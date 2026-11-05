Новые светофоры в Риге сами определяют, сколько должен гореть зеленый свет

Главная особенность новых светофоров - способность самостоятельно регулировать продолжительность зеленого сигнала в зависимости от дорожной ситуации. Если автомобилей в определенном направлении мало, зеленый свет горит меньше времени. Когда транспортный поток увеличивается, продолжительность разрешающего сигнала автоматически продлевается. Такой принцип работы позволяет эффективнее организовать движение и сократить ненужное ожидание на перекрестках.