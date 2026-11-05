Новые светофоры в Риге сами определяют, сколько должен гореть зеленый свет
В Риге на двух перекрестках начали работать новые светофоры, которые автоматически подстраиваются под интенсивность движения. Они регулируют продолжительность зеленого сигнала в зависимости от количества автомобилей, а пешеходам больше не нужно нажимать кнопку, чтобы перейти дорогу.
Новые светофоры установлены на пересечении улиц Бикерниеку и Буртниеку, а также на перекрестке улиц Гимнастикас, Вайнедес и Тадайкю возле Рижской 2-й больницы.
Главная особенность новых светофоров - способность самостоятельно регулировать продолжительность зеленого сигнала в зависимости от дорожной ситуации. Если автомобилей в определенном направлении мало, зеленый свет горит меньше времени. Когда транспортный поток увеличивается, продолжительность разрешающего сигнала автоматически продлевается. Такой принцип работы позволяет эффективнее организовать движение и сократить ненужное ожидание на перекрестках.
На обоих перекрестках также оборудованы регулируемые пешеходные переходы. Пешеходам не нужно нажимать специальную кнопку - светофоры переключаются автоматически, предоставляя возможность перейти улицу на определенном этапе рабочего цикла.
Кроме того, на обоих перекрестках установлено дополнительное освещение. Его планируют включить после официальной сдачи объектов в эксплуатацию.
В ближайшее время еще один новый светофор начнет работать на улице Мелнсила возле дома № 23. Там оборудован регулируемый пешеходный переход.
В самоуправлении подчеркивают, что установка новых и модернизация существующих светофоров направлены на улучшение организации дорожного движения и повышение безопасности водителей и пешеходов.