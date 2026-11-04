Ночью на Центральном вокзале Риги пройдут масштабные учения полиции и экстренных служб

Во время учений в центре Риги и вблизи железнодорожной инфраструктуры может наблюдаться повышенное движение и присутствие транспорта оперативных служб. При этом ограничений автомобильного и железнодорожного движения не планируется. Учения не повлияют на пассажирские перевозки и расписание поездов.