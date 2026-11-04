Ночью на Центральном вокзале Риги пройдут масштабные учения полиции и экстренных служб
В ночь с 4 на 5 ноября на Рижском центральном железнодорожном вокзале пройдут учения по действиям в кризисных ситуациях. В центре столицы можно будет заметить повышенную активность оперативных служб, однако жителей просят не беспокоиться - происходящее будет частью запланированной тренировки.
Учения организует Государственная полиция совместно с Latvijas dzelzceļš и пассажирским железнодорожным перевозчиком Vivi. Их цель - улучшить взаимодействие различных служб и проверить готовность к реагированию на возможные угрозы.
В ходе тренировки будет разыграна ситуация, максимально приближенная к реальной чрезвычайной ситуации. Участники проверят обмен информацией, распределение обязанностей и координацию совместных действий. Особое внимание уделят способности служб быстро и эффективно реагировать на угрозы и обеспечивать безопасность населения.
Во время учений в центре Риги и вблизи железнодорожной инфраструктуры может наблюдаться повышенное движение и присутствие транспорта оперативных служб. При этом ограничений автомобильного и железнодорожного движения не планируется. Учения не повлияют на пассажирские перевозки и расписание поездов.
Государственная полиция призывает жителей с пониманием отнестись к ночной тренировке и не беспокоиться из-за присутствия оперативных служб. Подобные мероприятия помогают повысить готовность к чрезвычайным ситуациям и укрепить общественную безопасность.