Во второй половине месяца во многих местах по ночам ожидаются небольшие морозы.
В Латвии
Сегодня 20:10
Наблюдатель за погодой Вилис Букшс сообщает, когда в Латвии ждать снега и морозов
Ноябрь в Латвии будет по-настоящему осенним месяцем, однако во второй его половине мы все чаще будем ощущать приближение зимы. Наблюдатель за погодой Вилис Букшс в своем новом прогнозе указывает, что погода будет переменчивой: ожидаются дожди, мокрый снег и небольшие морозы.
Согласно наблюдениям Букшса за природными явлениями и погодой в определенные приметные дни, в этом году ноябрь, вероятно, будет преимущественно пасмурным и влажным. Во второй половине месяца во многих местах по ночам ожидаются небольшие морозы.