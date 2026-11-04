Безопасно ли покупать билеты, когда airBaltic планирует сократить свой флот на треть
Национальная авиакомпания airBaltic, пытаясь улучшить свое финансовое положение и провести реструктуризацию, намерена существенно сократить авиапарк. Первоначальная просьба отказаться от шести арендованных самолетов - лишь первый шаг. Долгосрочный план авиакомпании предусматривает уменьшение нынешнего флота из 54 воздушных судов до 36.
Первый официальный шаг по сокращению авиапарка уже передан на рассмотрение американского суда, который контролирует процесс неплатежеспособности и реорганизации авиакомпании. Речь идет о шести самолетах Airbus, договоры аренды которых обходятся компании дороже рыночных расценок. Авиакомпания хочет добиться прекращения этих договоров уже с 17 ноября. При этом арендодатели должны будут самостоятельно вывезти самолеты из Рижского аэропорта в их нынешнем техническом состоянии.
Столь масштабные меры экономии и сокращение авиапарка на треть вызывают закономерные вопросы у пассажиров: насколько безопасно сейчас покупать билеты на airBaltic и не грозит ли компании массовая отмена рейсов?
Руководитель отдела по связям с общественностью airBaltic Аугустс Зилбертс в разговоре с "360TV Ziņas" заверил, что все шесть самолетов, от которых авиакомпания намерена отказаться в первую очередь, фактически уже простаивают в Рижском аэропорту и не используются для полетов.
"Для пассажиров сейчас ничего не меняется - приобретенные билеты и бронирования действительны, а полеты планируются в соответствии с опубликованным расписанием. Пассажиры могут и дальше планировать путешествия и покупать билеты, в том числе на следующие сезоны", - подчеркнул представитель компании.
В airBaltic поясняют, что и дальнейшее сокращение количества самолетов до 36 будет происходить планомерно. Само по себе оно не означает автоматического уменьшения маршрутной сети.
Однако окончательное решение о том, разрешат ли авиакомпании отказаться от финансово обременительных обязательств и на каких условиях, остается за американским судом.