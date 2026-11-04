Безопасно ли покупать билеты, когда airBaltic планирует сократить свой флот на треть

Первый официальный шаг по сокращению авиапарка уже передан на рассмотрение американского суда, который контролирует процесс неплатежеспособности и реорганизации авиакомпании. Речь идет о шести самолетах Airbus, договоры аренды которых обходятся компании дороже рыночных расценок. Авиакомпания хочет добиться прекращения этих договоров уже с 17 ноября. При этом арендодатели должны будут самостоятельно вывезти самолеты из Рижского аэропорта в их нынешнем техническом состоянии.