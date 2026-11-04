Умер Тинто Брасс - режиссер "Калигулы" и один из самых известных авторов эротического кино
В возрасте 93 лет умер итальянский режиссер Тинто Брасс, прославившийся фильмами "Калигула", "Паприка" и "Все леди делают это". Его картины вызывали скандалы, споры и восхищение, а сам он стал одной из самых узнаваемых фигур эротического кинематографа.
В последние годы режиссер испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В 2010 году он перенес кровоизлияние в мозг, после которого ему пришлось заново восстанавливать память, речь и способность ходить. Его супруга Катерина Варци рассказывала, что в период восстановления помогала мужу возвращать воспоминания с помощью фотографий, музыки и рассказов о его жизни.
В мае 2026 года Брасс был экстренно госпитализирован с тяжелой системной инфекцией. По словам супруги, состояние режиссера тогда было серьезным, однако он отреагировал на лечение и начал восстанавливаться. В конце августа очередное ухудшение самочувствия и высокая температура помешали ему приехать на Венецианский кинофестиваль, где собирались показать восстановленную версию его фильма "С сердцем в горле". В итоге несколько дней назад Тинто Брасса госпитализировали в больницу, но там ему помочь уже ничем не смогли. Он умер не приходя в сознание.
При этом утверждать, что именно перенесенная инфекция или последствия кровоизлияния стали непосредственной причиной смерти, пока нельзя. Причина смерти на данный момент публично не названа.
От авангардного кино до эротической классики
Тинто Брасс родился 26 марта 1933 года в Милане. В кино он пришел в начале 1960-х, а его режиссерским дебютом стал фильм "Кто работает - тот пропал" (1963). В ранний период Брасс экспериментировал с формой, монтажом и повествованием, работал в авангардном направлении и интересовался новыми кинематографическими языками. Он был знаком с Федерико Феллини и Микеланджело Антониони.
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Широкую известность ему принесло эротическое кино. Среди наиболее известных работ режиссера: "Калигула" (1979), "Ключ" (1983), "Миранда" (1985), "Паприка" (1991), "Все леди делают это" (1992). Эти фильмы сделали Брасса одним из самых узнаваемых режиссеров эротического жанра. Его работы часто вызывали споры из-за откровенных сцен, однако сам автор воспринимал эротизм как способ говорить о человеческих желаниях, свободе и отношениях.
В последние годы жизни Брасс практически не снимал кино, однако его творчество продолжало привлекать внимание. В сентябре 2026 года на Венецианском кинофестивале показали восстановленную версию его картины "С сердцем в горле" (1967), а самому режиссеру присудили премию имени Пьетро Бьянки за вклад в итальянское кино. Из-за состояния здоровья он не смог лично присутствовать на показе.