Умер Тинто Брасс - режиссер "Калигулы" и один из самых известных авторов эротического кино

В мае 2026 года Брасс был экстренно госпитализирован с тяжелой системной инфекцией. По словам супруги, состояние режиссера тогда было серьезным, однако он отреагировал на лечение и начал восстанавливаться. В конце августа очередное ухудшение самочувствия и высокая температура помешали ему приехать на Венецианский кинофестиваль, где собирались показать восстановленную версию его фильма "С сердцем в горле". В итоге несколько дней назад Тинто Брасса госпитализировали в больницу, но там ему помочь уже ничем не смогли. Он умер не приходя в сознание.