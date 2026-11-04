Эксперт уверяет, что продукты в Латвии дешевеют - все благодаря конкуренции

Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш отметил, что по крайней мере до прошлого года цены на продукты в Латвии были немного выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС). При этом на сравнение цен может влиять ценовая политика розничных торговцев. В нынешнем году цены на продукты в Латвии, напротив, снижаются. Последние данные показывают, что в сентябре в Латвии было зарегистрировано второе по величине снижение цен на продукты в ЕС - большее падение зафиксировано только в Швеции. В обеих странах менялись ставки налога на добавленную стоимость (НДС), что могло стать одной из причин изменения цен, пояснил Страутиньш.