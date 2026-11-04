Эксперт уверяет, что продукты в Латвии дешевеют - все благодаря конкуренции
Цены на продукты в Латвии начали снижаться, а конкуренция между торговыми сетями становится все жестче. По данным статистики, в сентябре страна показала второе по величине падение цен на продукты в Евросоюзе. Экономист объяснил, что происходит на рынке и чего ждать покупателям.
Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш отметил, что по крайней мере до прошлого года цены на продукты в Латвии были немного выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС). При этом на сравнение цен может влиять ценовая политика розничных торговцев. В нынешнем году цены на продукты в Латвии, напротив, снижаются. Последние данные показывают, что в сентябре в Латвии было зарегистрировано второе по величине снижение цен на продукты в ЕС - большее падение зафиксировано только в Швеции. В обеих странах менялись ставки налога на добавленную стоимость (НДС), что могло стать одной из причин изменения цен, пояснил Страутиньш.
Он добавил, что на статистику может влиять и изменение стратегий розничных торговцев. Например, магазины могут переходить от модели продаж, основанной преимущественно на акциях, к поддержанию более низких цен на постоянной основе. В результате цены, измеряемые статистикой, могут отличаться от фактических цен сделок.
Комментируя условия, необходимые для дальнейшего снижения цен на продукты, Страутиньш подчеркнул, что важно укреплять конкуренцию. Он напомнил, что раньше на латвийском рынке продуктовой розницы работало несколько компаний, однако два игрока явно доминировали. Несколько лет назад на рынок вышел новый конкурент - торговая сеть Lidl, заставившая уже работающие компании изменить свой подход. Сейчас заметно, что и сеть магазинов top!, особенно сильная в регионах, расширяет свое присутствие в Риге и ее окрестностях.
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По словам экономиста, конкуренция на латвийском продуктовом рынке уже существует и продолжает усиливаться.
В то же время для производителей продуктов питания главным способом укрепить свои позиции на рынке остается экспорт, считает Страутиньш. Он подчеркнул, что в Латвии проживает лишь очень небольшая часть населения мира, а доля страны в мировой экономике также невелика. Поэтому самые большие возможности для роста латвийских производителей находятся на зарубежных рынках. При этом местный рынок по-прежнему имеет большое значение, а для некоторых производителей он и в дальнейшем останется основным рынком сбыта.
Страутиньш отметил, что за последние два-три года производство продуктов питания в Латвии начало расти после продолжительного периода, когда его реальный объем практически не менялся. В прошлом году темпы роста пищевого производства были выше, чем в обрабатывающей промышленности в целом. Такому развитию способствовали несколько факторов, в том числе отдельные крупные проекты, реализованные участниками рынка, а также решения литовских производителей начать производство в Латвии.
В качестве одной из традиционных отраслей латвийского пищевого производства Страутиньш назвал переработку рыбы. После кризиса, вызванного российским эмбарго, отрасль укрепила свои позиции на рынках других стран. Сейчас эта стратегия приносит результаты, и у производителей нет проблем с продажей своей продукции.