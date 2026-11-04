Фиктивный брак ради бесплатной рабсилы: жителя Краславского края обвиняют в торговле людьми

В 2023 году обвиняемый завербовал гражданку Украины для работы в крестьянском хозяйстве в Краславском крае, разместив в интернете объявление о вакансии. В 2025 году он завербовал для работы в том же хозяйстве гражданку Таджикистана, с которой связался через мессенджер WhatsApp.