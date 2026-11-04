В Латвии начато внедрение единой электронной записи в детские сады

Использование системы в будущем планируется расширить. В следующем году она будет постепенно внедряться также для заявок на прием в первый класс и на другие образовательные программы. В свою очередь, с 1 марта 2028 года централизованную электронную подачу заявок в учебные заведения планируется сделать обязательной по всей Латвии.