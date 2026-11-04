В Латвии начато внедрение единой электронной записи в детские сады
В ноябре несколько самоуправлений Латвии приступили к внедрению единой электронной системы подачи заявок на прием детей в дошкольные образовательные учреждения, сообщили в Министерстве образования и науки (МОН).
Первым новую систему 2 ноября начал использовать Добельский край, а затем и самоуправление Олайнского края. В ближайшие недели систему планируется внедрить также в самоуправлениях Айзкраукльского, Кекавского, Бауского, Мадонского, Тукумского краев и в Вентспилсе. К концу следующего года ее планируют использовать 18 самоуправлений.
Новая система позволит родителям записать ребенка в очередь в дошкольное учреждение в электронном виде на портале Latvija.gov.lv. В одной заявке в зависимости от правил самоуправления можно будет указать одно или несколько желаемых детских садов и их приоритетный порядок. Часть необходимых данных система будет получать автоматически из государственных регистров, а родители смогут следить за статусом заявки.
Электронная подача заявок не заменит возможность подавать документы лично в самоуправлении или дошкольном учреждении. Все заявки, независимо от способа подачи, будут обобщены в единой системе.
Как указали в МОН, новое решение предназначено для упрощения процесса администрирования заявок и приема в детские сады.
Использование системы в будущем планируется расширить. В следующем году она будет постепенно внедряться также для заявок на прием в первый класс и на другие образовательные программы. В свою очередь, с 1 марта 2028 года централизованную электронную подачу заявок в учебные заведения планируется сделать обязательной по всей Латвии.
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Разработку и внедрение системы обеспечивает МОН при поддержке Фонда восстановления ЕС.