Единственный в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод может быть закрыт

«Либо мы направим дополнительные - очень значительные - средства на завершение инвестиций в проект BoB, что продлит жизнь завода на десятилетия, либо мы откажемся от этих инвестиций и возьмем на себя риск того, что он станет одним из первых НПЗ в нашем регионе, прекратившим работу», - сказал он.