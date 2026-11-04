Единственный в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод может быть закрыт
Польский энергетический концерн Orlen примет решение о целесообразности продолжения проекта модернизации нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Orlen Lietuva в литовском Мажейкяй. Отказ от инвестиций может привести к закрытию единственного в странах Балтии НПЗ, заявил глава концерна Иренеуш Фафара.
В интервью польскому агентству PAP Biznes Фафара отметил, что компании предстоит решить, стоит ли вкладывать средства в модернизацию завода, что продлило бы срок его эксплуатации на несколько десятков лет. В случае отказа от проекта группа готова принять риск остановки завода в Мажейкяй.
«Либо мы направим дополнительные - очень значительные - средства на завершение инвестиций в проект BoB, что продлит жизнь завода на десятилетия, либо мы откажемся от этих инвестиций и возьмем на себя риск того, что он станет одним из первых НПЗ в нашем регионе, прекратившим работу», - сказал он.
По словам Фафары, ключевым вопросом станет способность Orlen Lietuva самостоятельно покрыть расходы на модернизацию без дополнительного финансирования со стороны польской материнской компании.
По неофициальным данным PAP Biznes, для завершения инвестиций в Мажейкяй требуется около 600-700 млн долларов США (536-625 млн евро).
Как отмечает польское агентство, за последние 20 лет Orlen Group инвестировала более 5 млрд долларов в приобретение и модернизацию НПЗ в Мажейкяй, в то время как Orlen Lietuva за этот период сгенерировала около 1 млрд долларов прибыли.
Глава Orlen заявил, что предприятие генерирует слишком низкую ежегодную прибыль, поэтому он не видит возможности окупаемости инвестиций. Он добавил, что с финансовой точки зрения существование завода в Мажейкяй оправдано только в том случае, если ему не требуется дополнительное финансирование.
«Его содержание в последние годы основывалось исключительно на том факте, что он не генерировал дальнейших убытков, поскольку, хотя он и не имел возможности вернуть вложенные средства, он, по крайней мере, давал положительные финансовые результаты», - сказал Фафара.
Он также подчеркнул, что положение завода в Мажейкяй усугубляется его географическим положением вдали от крупных сухопутных рынков, что систематически ограничивает его возможности для бизнеса.
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Orlen Lietuva - стратегическое предприятие Литвы и крупнейший налогоплательщик, управляющий НПЗ в Мажейкяй, нефтяным терминалом в Бутинге и железнодорожным терминалом в Моцкаве. Это единственный нефтеперерабатывающий завод в странах Балтии. На нем работают более 1500 человек.