ВИДЕО: аллигатор пробрался в пекарню в США и устроил переполох

Владелец заведения Джесси Дрисколл в это время был занят установкой новой печи и совершенно не подозревал, что по его пекарне разгуливает незваный гость. Заметив аллигатора, мужчина от неожиданности отскочил назад и выбежал на улицу. Затем он вызвал экстренные службы.