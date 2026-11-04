ВИДЕО: аллигатор пробрался в пекарню в США и устроил переполох
В американском городе Саутпорт, штат Северная Каролина, обычный рабочий день в пекарне закончился совершенно неожиданно. Пока владелец занимался установкой новой печи, в помещение незаметно проник аллигатор, который отправился исследовать кухню и торговый зал. Его прогулку запечатлели камеры видеонаблюдения.
Необычный инцидент произошел 29 октября в заведении Bagel Dock Express, специализирующемся на приготовлении бейглов - традиционных булочек с отверстием посередине. Однако широкую известность история получила в начале ноября, когда видеозапись появилась в СМИ.
Аллигатор длиной около 90 сантиметров проник в помещение через открытую заднюю дверь. Рептилия спокойно прошла через подсобку, пересекла кухню и добралась до торгового зала, где начала прогуливаться возле прилавка.
Владелец заведения Джесси Дрисколл в это время был занят установкой новой печи и совершенно не подозревал, что по его пекарне разгуливает незваный гость. Заметив аллигатора, мужчина от неожиданности отскочил назад и выбежал на улицу. Затем он вызвал экстренные службы.
"Заходят самые разные люди, друзья приходят поздороваться. Но я никогда в жизни не подумал бы, что увижу здесь аллигатора. Думаю, он удивился мне не меньше, чем я ему", - рассказал Дрисколл местному телеканалу WWAY.
К счастью, в момент происшествия пекарня была закрыта для посетителей, поэтому опасной встречи с покупателями не произошло.
На место прибыли сотрудники полиции Саутпорта и службы защиты животных. Они благополучно вывели аллигатора из заведения. Никто из людей не пострадал, само животное также осталось невредимым.
Впоследствии сотрудники пекарни отнеслись к происшествию с юмором и опубликовали видеозапись в социальных сетях.
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"Похоже, слухи о наших свежих бейглах добрались даже до болота! Никто не пострадал, никаких неприятностей - просто один очень необычный посетитель!" - пошутили представители заведения.
Стоит отметить, что для прибрежной части Северной Каролины аллигаторы не являются редкостью. Эти рептилии обитают в местных водоемах и болотах, хотя обычно стараются избегать контакта с людьми.