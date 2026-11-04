Литва выслала трех украинцев за работу на спецслужбы враждебных государств

«Напоминаем, что враждебные разведслужбы при вербовке людей в иностранных государствах часто используют мессенджеры и социальные сети. Этот метод весьма эффективен, поскольку прост в реализации, охватывает широкий круг потенциальных агентов и не требует больших ресурсов», - отмечает ДГБ.