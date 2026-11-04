Литва выслала трех украинцев за работу на спецслужбы враждебных государств
Из Литвы высланы три гражданина Украины, выполнявшие задания разведывательных служб враждебных государств, сообщил Департамент госбезопасности (ДГБ).
По данным ведомства, ранее эти лица были признаны угрозой национальной безопасности, их временные виды на жительство в Литве аннулированы.
«Лица, представляющие угрозу национальной безопасности, высланы из Литвы с запретом на въезд сроком на пять лет», - говорится в сообщении ДГБ.
По данным спецслужбы, за денежное вознаграждение эти украинцы выполняли широкий спектр заданий враждебных разведок, которые поступали через платформу Telegram и другие мессенджеры.
«Напоминаем, что враждебные разведслужбы при вербовке людей в иностранных государствах часто используют мессенджеры и социальные сети. Этот метод весьма эффективен, поскольку прост в реализации, охватывает широкий круг потенциальных агентов и не требует больших ресурсов», - отмечает ДГБ.
По информации разведки, используя такой метод вербовки, агенты враждебных спецслужб перекладывают все риски и ответственность за последствия на исполнителей заданий, совершенно не заботясь об их безопасности.