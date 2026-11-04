Ходорковский предложил Европе настроить российскую элиту против Путина
Бывший российский олигарх Михаил Ходорковский считает, что Европа должна предложить представителям российской элиты возможность разорвать связи с Владимиром Путиным и избежать последствий сотрудничества с его режимом.
Европейским странам следует предложить влиятельным представителям российской элиты альтернативу поддержке диктатора Владимира Путина. Это могло бы способствовать расколу в ближайшем окружении российского президента, заявил во вторник в Брюсселе на конференции Российского антивоенного комитета критик Кремля, бывший российский нефтяной магнат Михаил Ходорковский.
Отвечая на вопрос о возможности отстранения Путина от власти силами внутри самой России, Ходорковский обратил внимание на систему, которую российский диктатор создал для обеспечения собственной безопасности.
Кроме того, влиятельные люди в России продолжают держаться за Путина, поскольку не уверены, что их положение улучшится после его ухода, отметил Ходорковский. "Если мы говорим о расколе элиты, то необходимо показать возможности личного выхода", - заявил он.
Ранее он высказывал мнение, что для тех, кто сотрудничал с российским режимом, недостаточно просто заявить о прекращении его поддержки. В качестве примеров реальных действий Ходорковский называл пожертвования Украине и предоставление следователям свидетельств о преступлениях режима.
Двухдневная конференция Российского антивоенного комитета проходит в Брюсселе 3-4 ноября и посвящена возможным сценариям завершения войны России против Украины. В программе мероприятия также предусмотрены дискуссии о санкциях, ядерных рисках и возможности привлечения Путина к суду.