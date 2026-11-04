Байба Браже решила не получать зарплату депутата, пока еще занимает пост министра иностранных дел

"Мы вместе работали над тем, чтобы существенно укрепить безопасность Латвии и продвинуть вперед вопросы, которые порой были неудобными, но важными для государства. Мы также вернули гражданам Латвии веру в безопасность страны. Вернули динамику в работу правительства. Это результат нашей совместной работы", - заявил Кулбергс.