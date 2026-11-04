Байба Браже решила не получать зарплату депутата, пока еще занимает пост министра иностранных дел
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже, избранная депутатом 15-го Сейма от партии "Новое Единство", решила временно отказаться от депутатской зарплаты.
Байба Браже не будет получать депутатскую зарплату до тех пор, пока продолжает исполнять обязанности министра иностранных дел в правительстве Андриса Кулбергса.
Как сообщалось ранее, с началом работы новоизбранного Сейма Кабинет министров под руководством Кулбергса официально ушел в отставку. Однако в соответствии с законом правительство продолжает исполнять свои обязанности до утверждения парламентом нового состава Кабинета министров. Это необходимо для обеспечения непрерывной работы государственных учреждений и продолжения начатых проектов.
Кулбергс назвал этот момент важным для своего правительства.
"Мы вместе работали над тем, чтобы существенно укрепить безопасность Латвии и продвинуть вперед вопросы, которые порой были неудобными, но важными для государства. Мы также вернули гражданам Латвии веру в безопасность страны. Вернули динамику в работу правительства. Это результат нашей совместной работы", - заявил Кулбергс.
По его словам, работа правительства не останавливается. Сейчас в центре внимания находятся три основные задачи - формирование нового Кабинета министров, подготовка государственного бюджета и защита интересов Латвии в Брюсселе на переговорах о следующем многолетнем бюджете Европейского союза.
После выборов в 15-й Сейм президент Латвии Эдгар Ринкевич доверил формирование нового правительства представителю "Объединенного списка" Андрису Кулбергсу. В среду, 4 ноября, президент официально поручил ему сформировать новый Кабинет министров.