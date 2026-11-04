Большинство жителей Латвии не ремонтируют электротехнику, а выбрасывают ее. Но скоро это может измениться

Как указывает PTAC, в Европейском союзе все больше внимания уделяется тому, чтобы электротехнику ремонтировали. С 31 июля этого года вступила в силу новая директива, которая расширяет права потребителей на ремонт товаров, а на производителей и продавцов возлагает обязанности обеспечивать возможность ремонта: