Не выбрасывайте мусор - ремонтируйте его!
В Латвии
Сегодня 18:23
Большинство жителей Латвии не ремонтируют электротехнику, а выбрасывают ее. Но скоро это может измениться
Менее половины - лишь 42% - жителей Латвии за последние два года ремонтировали сломавшуюся электротехнику вместо покупки новой, свидетельствует опрос, проведенный исследовательским центром SKDS и Центром защиты прав потребителей (PTAC). Но скоро все может измениться благодаря новой директиве ЕС.
Данные опроса показывают, что сравнительно чаще электротехнику ремонтировали:
- мужчины (46%);
- сельские жители (49%);
- жители с доходами ниже среднего (50%) и высокими доходами (46%).
В свою очередь, реже ремонт выбирают:
- женщины (38%);
- рижане (36%);
- жители с низкими доходами (39%) и доходами выше среднего (40%).
Как указывает PTAC, в Европейском союзе все больше внимания уделяется тому, чтобы электротехнику ремонтировали. С 31 июля этого года вступила в силу новая директива, которая расширяет права потребителей на ремонт товаров, а на производителей и продавцов возлагает обязанности обеспечивать возможность ремонта:
- производители обязаны по требованию потребителя за разумную цену и в разумный срок отремонтировать товары, на которые распространяются требования экодизайна (стиральные и посудомоечные машины, холодильники, сушильные машины, телевизоры, мобильные телефоны и др.). Эта обязанность действует и после окончания установленного законом гарантийного срока;
- если в течение установленного законом гарантийного срока потребитель выбирает ремонт товара вместо его замены, гарантийный срок продлевается еще на 12 месяцев;
- производители должны обеспечить независимым ремонтным мастерским и потребителям доступ к запасным частям и необходимым инструментам по соразмерным ценам.
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В Латвии требования директивы включены в поправки к Закону о защите прав потребителей, которые сейчас находятся на стадии принятия в парламенте.